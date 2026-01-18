"هناك مسلسلات جيدة ولكن طويلة" .. مورينيو يرد على أنباء ريال مدريد بعد "رسالة" بيريز

أعلن ريال مدريد عن رحيل تشابي ألونسو من تدريب النادي الملكي في الأيام الماضية عقب خسارة السوبر الإسباني على يد الغريم برشلونة الأسبوع الفائت، وتم تعيين ألفارو أريبيلوا لقيادة الميرينجي حتى نهاية الموسم.

بداية أربيلوا المتعثرة بوداع كأس ملك إسبانيا على يد ألباسيتي فتحت باب الحديث عن من سيقود ريال مدريد الموسم المقبل، وتم ذكر عدة مديرين فنيين مثل يورجن كلوب وزين الدين زيدان وجوزيه مورينيو.