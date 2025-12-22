مفارقة "مورايس الشارقة" تزيد الجدل .. "نظارة" نجم الهلال تحجب الرؤية عن زملائه وبصمة علي البليهي "تعنيف حامل الكرات"!

بين فترة ما قبل توقف "كأس العرب قطر 2025" وما بعده، لم يتغير شيء في الهلال من حيث "النتائج"، حيث أن قطاره الآسيوي يسير دون توقف، محققًا العلامة الكاملة في أول ست جولات من مرحلة الدوري.

الزعيم السعودي حل ضيفًا اليوم الإثنين، على الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، ونجح في اقتناص الثلاث نقاط من قلب الإمارات.

هدف المباراة الوحيد سجله الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 81 بعد تبادل رائع للكرة بين الثنائي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي جواو كانسيلو، قبل أن يرسلها الأخير لابن بلاد السامبا داخل منطقة الجزاء، ليسددها الأخير مباشرةً في الشباك بنجاح.

هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 18 في صدارة جدول ترتيب دوري الغرب بالنخبة الآسيوية، فيما تجمد رصيد الشارقة عند سبع نقاط في المركز السابع.

للتعمق أكثر في تفاصيل هذه المباراة، دعونا نستطرد في السطور التالية..