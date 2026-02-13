الحكيم التائه في الخندق: مودريتش ينقذ رقبة أليجري .. ومؤشر بيزا يؤكد أنه سيبقى في ميلان!

الحكيم الذي وصفوه بالتائه، فكان المنقذ، ذلك هو لوكا مودريتش، الذي أنقذ ميلان من براثن التعثر أمام بيزا، وقاده للفوز بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي، بموسم 2025-2026.

ووقع روبن لوفتوس-تشيك على هدف ميلان، بصناعة من أتيكامي، في الدقيقة 39، فيما تعادل فيليبي لويولا لبيزا بالدقيقة 71، قبل أن يقتنص لوكا مودريتش الهدف الثاني بالدقيقة 85.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء، تولى "البديل" نيكلاس فولكروج مهمة تنفيذها، قبل أن يسددها في القائم، في الدقيقة 56، وبالمصادفة كان المتسبب في الجزائية، هو لويولا الذي أحرز التعادل، فيما نال أدريان رابيو، بطاقة حمراء، للإنذار الثاني في الدقيقة 90+1.

ورفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة، ليحل في وصافة ترتيب الكالتشيو، مقلصًا الفارق مع إنتر المتصدر، إلى "5" نقاط، بينما تجمد رصيد بيزا عند 15 نقطة، في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء لوكا مودريتش، في مواجهة ميلان وبيزا..

Getty/Goal