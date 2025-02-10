جلد الكثيرين والآن حان دوره .. مواقف محرجة لعلي البليهي من غضب والدته عليه بسبب فتاة إلى سب لاعب الهلال له بلفظ خارج

حالة حرج يعيش بها مدافع الهلال، تفتح الباب أمام المواقف المحرجة في مسيرته..

قالوا "الأيام دُول"، و"يوم لك ويوم عليك" .. ويبدو أن يوم علي البليهي قد مر، ونحن في زمن الأيام التي عليه!

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مدافع الهلال بعد سنوات من الثبات بقوة في التشكيل الأساسي للزعيم، وعلاقة أكثر من رائعة مع جماهير النادي التي تتغنى به، ليس فقط لمستواه داخل الملعب، إنما كذلك لقتاليته وشخصيته القوية التي تخرج المنافسين عن شعورهم .. تبدل حاله، وأصبحت صافرات الاستهجان من جماهير ناديه تلاحقه في المباريات الأخيرة سواء شارك أساسيًا أو نزل بديلًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الوضع الطارئ والجديد كليًا على صاحب الـ35 يأتي في ظل تراجع مستواه الملحوظ وارتكابه عديد الأخطاء التي كلفت فريقه خسارة نقاط في مختلف البطولات، ومنها بالطبع وداع كأس خادم الحرمين 2024-2025 الشريفين من دور ربع النهائي بالهزيمة أمام الاتحاد في ركلات الترجيح (5-3)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (2-2).

بل تطور الأمر لمطالب برحيله عن القلعة الزرقاء في ظل دخوله الفترة الحرة في عقده بالفعل في يناير الماضي وانتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري، وإن كانت كافة التقارير الصحفية تؤكد توصله لاتفاق مع إدارة النادي على التجديد لموسم أو موسمين آخرين.

أهو انتقام الزمان أم دعوة أحدهم أو ربما غدر الساحرة المستديرة؟! .. يمكنك أن تقول هذا أو ذاك أو تلك، قل كما تشاء؛ فالنجم السعودي هذا هو من استفز ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي، وحتى الهادئ سون هيونج مين وعدد من نجوم العالم، وبالطبع منهم كريستيانو رونالدو؛ قائد غريمه الأزلي النصر، والكثير والكثير من منافسيه مع اختلاف شهرتهم.

وبالتزامن مع حالة الحرج التي يعيشها علي البليهي حاليًا وكما قضينا الفترة الماضية مستعرضين استفزازاته للخصوم، حان الآن موعد استعراض المواقف المحرجة التي تعرض لها مدافع الهلال والمنتخب السعودي خلال مسيرته..

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