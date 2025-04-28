بسبب ما حدث في مواجهة جوانغجو! .. "عقوبة آسيوية" ضد الهلال وجمهوره أمام الأهلي

ضربة لمخطط الهلال وجمهوره..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية والقارة الآسيوية، الكلاسيكو الكبير بين الهلال والأهلي، مساء اليوم الثلاثاء.

الهلال يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة، في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

وتستضيف مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، إقصائيات مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي؛ وذلك من دور الـ8 حتى المباراة النهائية.