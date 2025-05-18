مواجهة جديدة محتملة مع هالاند .. استدعاء أتشيربي لقائمة منتخب إيطاليا المبدئية لمواجهة النرويج

مدافع إنتر غائب عن المنتخب منذ نوفمبر 2023

تم إدراج فرانشيسكو أتشيربي من قبل المدرب الفني لوتشيانو سباليتي في قائمة ما قبل الاستدعاء للمباريات المقبلة لإيطاليا ضد النرويج ومولدوفا، المؤهلة لكأس العالم.

قد يتمكن مدافع الإنتر، الغائب عن المنتخب منذ نوفمبر 2023، من العودة للعب مع الفريق الأزرق بعد أشهر من الإقصاء. آخر ظهور له كان في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 ضد أوكرانيا، في مباراة الإياب الحاسمة لليورو 2024.

ومع ذلك، لا يزال استدعاؤه النهائي بحاجة إلى تقييم: كما توضح لا جازيتا ديلو سبورت، فإنها دعوة مبدئية تتماشى مع القواعد الجديدة للفيفا، التي تطلب تحديد قوائم أوسع لتسهيل العلاقات مع الأندية.

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على أي حال، فإن فكرة إعادة استدعائه تأتي لأسباب تكتيكية وحالات الطوارئ الدفاعية، بالإضافة إلى خبرة اللاعب ضد مهاجمين من عيار هالاند، الذي سيكون هو الخطر الرئيسي في رحلة أوسلو.