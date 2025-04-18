لم يحققها سعود أو مروان الصحفي .. مهند آل سعد يجتاز أصعب اختبار مع دانكيرك في 4 دقائق فقط!

تمكن مهند آل سعد، المحترف السعودي في صفوف دانكيرك الفرنسي، من اجتياز الاختبار الأصعب له - حتى الآن - بنجاح، بعدما قاد فريقه لتحقيق الانتصار على جرونوبل فوت، بنتيجة (2-0)، ليبقى حلم الصعود قريبًا للغاية.

ورغم مشاركته بديلًا، إلا أن مهند آل سعد لم يحتج سوى لبضع دقائق، ليترك بصمته في لقاء جرونوبل، ويعيد دانكيرك إلى طريق الانتصارات في الدرجة الثانية من الدوري الفرنسي.

ماذا فعل آل سعد في 12 دقيقة أمام جرونوبل، في لقاء الجولة الحادية والثلاثين؟ هذا ما سوف نستعرضه في النقاط التالية..