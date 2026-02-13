Getty
مهاجم ليفربول السابق داروين نونيز يُستبعد بشكل قاسي من تشكيلة الهلال بعد وصول كريم بنزيمة
انتقل نونيز إلى المملكة العربية السعودية بصفته فائزًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
انتقل المهاجم الجنوب أمريكي نونيز إلى الشرق الأوسط مقابل 46 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) خلال صيف 2025، بعد أن عانى من أجل تقديم أفضل أداء له بشكل منتظم على مدار ثلاثة مواسم في أنفيلد - حيث سجل 40 هدفًا في 143 مباراة مع عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
غادر ميرسيسايد حاملاً لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان مستعدًا لخوض تحدٍ جديد بعد حصوله على عقد مربح في السعودية. سرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس بالنسبة للمهاجم البالغ من العمر 26 عامًا.
نونيز وماري يستبعدان من تشكيلة الهلال
استقبل وصول نونيز إلى الهلال بترحيب حار، حيث كان من المتوقع أن تزدهر مواهبه الغامضة في الرياض. سجل سبعة أهداف في 23 مباراة. ومع ذلك، سيكون وقت اللعب قليلاً خلال الأسابيع القادمة.
وذلك لأن نونيز تم استبعاده من تشكيلة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين. لا يُسمح للفرق بتسجيل سوى ثمانية لاعبين أجانب مولودين قبل عام 2003 في قوائمها المكونة من 25 لاعبًا. وقد حصل بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، على أحد هذه المقاعد بعد انتقاله من الاتحاد.
لا يزال بإمكان نونيز المشاركة في دوري أبطال آسيا، لكنه سيجد نفسه يشاهد المباريات من بعيد بشكل منتظم. وينطبق الأمر نفسه على المدافع السابق لأرسنال بابلو ماري، الذي تم استبعاده أيضًا من خطط الهلال للنصف الثاني من موسم 2025-26.
وقد قال المدرب سيموني إنزاجي عن اتخاذ بعض القرارات الصعبة في اختيار اللاعبين: "كان القرار صعبًا، ولكن هذه هي مهمة المدرب. فهو يتخذ العديد من القرارات كل يوم، حتى في كل حصة تدريبية.
نونيز وبابلو لاعبان جيدان. أريدهما في جميع المسابقات، لكننا نعرف القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين الأجانب. لم نتمكن من تسجيل ماركوس ليوناردو كلاعب مولود في السعودية. كان الوقت عاملاً أساسيًا، واتخذت القرار الصعب. أبلغت اللاعبين المستبعدين بقراري بهدوء".
وأضاف المدرب الإيطالي عن وجود مهاجم فرنسي مثبت في الفريق: "الجميع يعرف بنزيمة. إنه بطل عظيم. لا يحتاج إلى تسجيل ثلاثية ليظهر إمكاناته. نحن سعداء بوجوده في الفريق - فهو يفيدنا في كل الجوانب، وليس فقط على أرض الملعب".
أفضل من جيوكيريس: هل كان على أرسنال التعاقد مع نونيز؟
وجد نونيز مخرجًا من ليفربول بعد أن ضغط في البداية من أجل الانتقال خلال فترة الانتقالات في يناير 2025. فقد تراجع ترتيبه في هجوم الريدز تحت قيادة آرني سلوت.
اقترح لاعب وسط ليفربول السابق ديتمار هامان أن أرسنال كان يجب أن يسعى إلى التعاقد مع نونيز، بدلاً من إنفاق 55 مليون جنيه إسترليني (75 مليون دولار) على المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس.
وقال: "اعتقدت أن الجميع كان ينتقد داروين نونيز الموسم الماضي، لكنني اعتقدت أن نونيز كان سيكون مناسبًا تمامًا لأرسنال، وهو فريق يخلق العديد من الفرص.
"على الرغم من كل أخطائه، وكل الفرص السهلة التي أضاعها، كان نونيز دائمًا يشغل اثنين أو ثلاثة من المدافعين بفضل قوته البدنية وسرعته. لو كان قادرًا على إنهاء الهجمات، لكان على الأرجح أفضل لاعب في العالم. لكنني أعتقد أنه كان سيكون خيارًا أفضل بكثير لأرسنال من جيوكيريس.
"لا أعتقد أنه أحد أفضل المهاجمين في أوروبا. أعتقد أنه هداف، لكن مرة أخرى، لا أعتقد أن الهدف ضد أفضل الفرق كافٍ لأنني لا أعتقد أنه سيصل إلى مواقع يمكنه من خلالها التسجيل".
نونيز يضغط من أجل العودة إلى أوروبا
سجل جيوكيريس 13 هدفًا لصالح أرسنال هذا الموسم، مما ساعد الفريق على احتلال صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يسجل أي هدف في المباراة الأخيرة التي تعادل فيها أرسنال 1-1 مع برينتفورد.
من ناحية أخرى، يقال إن نونيز يفكر في خياراته بعد أن ترددت أنباء عن انتقاله إلى فريق فنربخشة التركي. ويقال إنه يسعى للعودة إلى أوروبا بعد أن واجه صعوبات في التكيف مع الحياة في الشرق الأوسط.
