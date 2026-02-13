مهاجم ليفربول السابق داروين نونيز يُستبعد بشكل قاسي من تشكيلة الهلال بعد وصول كريم بنزيمة

استقبل وصول نونيز إلى الهلال بترحيب حار، حيث كان من المتوقع أن تزدهر مواهبه الغامضة في الرياض. سجل سبعة أهداف في 23 مباراة. ومع ذلك، سيكون وقت اللعب قليلاً خلال الأسابيع القادمة.

وذلك لأن نونيز تم استبعاده من تشكيلة الهلال في الدوري السعودي للمحترفين. لا يُسمح للفرق بتسجيل سوى ثمانية لاعبين أجانب مولودين قبل عام 2003 في قوائمها المكونة من 25 لاعبًا. وقد حصل بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، على أحد هذه المقاعد بعد انتقاله من الاتحاد.

لا يزال بإمكان نونيز المشاركة في دوري أبطال آسيا، لكنه سيجد نفسه يشاهد المباريات من بعيد بشكل منتظم. وينطبق الأمر نفسه على المدافع السابق لأرسنال بابلو ماري، الذي تم استبعاده أيضًا من خطط الهلال للنصف الثاني من موسم 2025-26.

وقد قال المدرب سيموني إنزاجي عن اتخاذ بعض القرارات الصعبة في اختيار اللاعبين: "كان القرار صعبًا، ولكن هذه هي مهمة المدرب. فهو يتخذ العديد من القرارات كل يوم، حتى في كل حصة تدريبية.

نونيز وبابلو لاعبان جيدان. أريدهما في جميع المسابقات، لكننا نعرف القيود المفروضة على تسجيل اللاعبين الأجانب. لم نتمكن من تسجيل ماركوس ليوناردو كلاعب مولود في السعودية. كان الوقت عاملاً أساسيًا، واتخذت القرار الصعب. أبلغت اللاعبين المستبعدين بقراري بهدوء".

وأضاف المدرب الإيطالي عن وجود مهاجم فرنسي مثبت في الفريق: "الجميع يعرف بنزيمة. إنه بطل عظيم. لا يحتاج إلى تسجيل ثلاثية ليظهر إمكاناته. نحن سعداء بوجوده في الفريق - فهو يفيدنا في كل الجوانب، وليس فقط على أرض الملعب".