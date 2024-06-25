من هو الهداف التاريخي لفرنسا؟ هنري ومبابي وجيرو وأكثر المهاجمين فتكًا مع الديوك

مجموعة من أفضل اللاعبين الذين ارتدوا قميص فرنسا في تاريخها

يعتبر منتخب فرنسا، واحدًا من أعرق وأكبر منتخبات كرة القدم في العالم، والذي اشتهر دائمًا بوجود العديد من اللاعبين المميزين بين صفوفه.

فقد كان زين الدين زيدان، قطعة فنية نادرة، بينما لا يختلف الكثيرين على مستوى ميشيل بلاتيني، ثم جاء بعض من المهاجمين المميزين مثل دافيد تريزيجيه، وتييري هنري وغيرهم.

واستمرت الديوك الفرنسية في إخراج المواهب، ونحن الآن نعيش مع كوكبة من نجوم هجوم فرنسا الحالي، مثل كيليان مبابي، وكريم بنزيما.

ولكن يبقى السؤال، من هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، هذا ما سنعرفه في التقرير التالي من موقع جول.