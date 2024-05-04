من هم أكثر المدربين فوزًا بالبطولات مع ريال مدريد؟

تعرف على أكثر المدربين فوزًا بالبطولات في تاريخ نادي ريال مدريد..

لا شك أن نادي ريال مدريد هو أحد أعظم الأندية في تاريخ كرة القدم، ويتواجد في مقدمة قائمة أكثر الأندية فوزًا بالبطولات.

الملكي هو أكثر نادٍ فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وطوال تاريخه ارتدى قميصه عددًا من أعظم اللاعبين على الإطلاق.

مجموعة من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم أيضًا تواجدوا في ريال مدريد، وحققوا العديد من الإنجازات التي امتلأ بها دولاب بطولات النادي.

من هم أكثر اللاعبين فوزًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد؟

وفي التقرير التالي من جول، نتعرف على أكثر المدربين فوزًا بالبطولات في تاريخ ريال مدريد.