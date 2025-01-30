من منافس مانشستر سيتي المحتمل في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي مانشستر سيتي في ملحق دور الـ 16 بعد تأهل السيتزنس في المركز الـ 22 عقب الفوز على كلوب بروج.

حجز نادي مانشستر سيتي مقعده في ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كلوب بروج بثلاثية لهدف ليحتل المركز الـ 22 في جدول الترتيب

مانشستر سيتي بدأ النسخة الجديدة من الأبطال بالتعادل مع إنتر لكن بعدها حقق انتصارين على سلوفان براتيسلافا وسبارتا براج.

لكن التراجع بدأ من الجولة الرابعة بالخسارة من سبورتنج لشبونة ثم التعادل مع فينورد قبل الهزيمة من يوفنتوس وباريس سان جيرمان، وفي الجولة الأخيرة فاز على كلوب بروج ليتأهل عبر الملحق.

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وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس مانشستر سيتي المحتمل في الملحق وكذلك دور الـ 16 حال تأهل من الملحق.