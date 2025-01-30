من منافس ريال مدريد المحتمل في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي ريال مدريد في ملحق دور الـ 16 بعد تأهل الملكي في المركز الـ 11 عقب الفوز على بريست.

حجز نادي ريال مدريد مقعده في ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على بريست بثلاثية نظيفة ليحتل المركز الـ 11 في جدول الترتيب.

ريال مدريد بدأ النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بصورة سيئة بعد الخسارة من ليل في الجولة الثانية ثم الهزيمة من ميلان وليفربول في الجولتين الرابعة والخامسة ليحقق 6 نقاط فقط بعد خمس مباريات.

ولكن الملكي نجح في الفوز بثلاث مباريات على التوالي بعد التغلب على أتالانتا وسالزبورج وبريست ليتأهل من الملحق.

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وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس ريال مدريد المحتمل في الملحق وكذلك دور الـ 16 حال تأهل من الملحق.