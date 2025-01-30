من منافس بايرن ميونخ المحتمل في ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

تعرف على المنافس المحتمل لنادي بايرن ميونخ في ملحق دور الـ 16 بعد تأهل الملكي في المركز الـ 12 عقب الفوز على سلوفان براتيسلافا.

حجز نادي بايرن ميونخ مقعده في ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على سلوفان براتيسلافا بثلاثية لهدف ليحتل المركز الـ 12 في جدول الترتيب.

بايرن ميونخ بدأ النسخة الحالية بفوز كبير على دينامو زغرب لكن خسر مباراتين على التوالي من أستون فيلا وبرشلونة قبل أن يفوز على بنفيكا وباريس سان جيرمان وشاختار.

لكن سقط البافاري أمام فينورد بثلاثية نظيفة ثم حقق الفوز في الجولة الأخيرة على سلوفان براتيسلافا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير الآتي نتعرف على منافس بايرن ميونخ المحتمل في الملحق وكذلك دور الـ 16 حال تأهل من الملحق.