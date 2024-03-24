من "لاعب مهمش إلى قاتل ليفربول"!.. أماد ديالو ينقذ مسيرته مع مانشستر يونايتد

إحياء مسيرة أماد ديالو مع اليونايتد

تصنف مسيرة أماد ديالو، لاعب مانشستر يونايتد البالغ من العمر 21 عامًا بالبطئ ولكنها مليئة بالأحداث منذ انضمامه إلى الشياطين الحمر قبل ثلاث سنوات، وقد تنتهى فترته بنهاية سعيدة.

وحذف ديالو، فى بداية الأسبوع الماضي جميع إشارات مانشستر يونايتد من على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي وكتب رسالة غامضة مضمونها: "كل هذا سينتهي"، وانتشرت التكهنات والشائعات بأنه سئم من تجاهل تين هاج له ويبحث عن مخرج.

ولكن بنهاية الأسبوع سجل ديالو، أهم هدف في موسم الشياطين الحمر ضد ليفربول، فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وقال ماركوس راشفورد بعد المباراة: "لقد كان يعمل بجد ولم تتح له الفرص التي كان يرغب فيها، ولكن إذا كان يريد الحصول على المزيد من الفرص، فلا توجد طريقة أفضل لإثبات ذلك من مباراة مثل هذه"، وأضاف برونو فرنانديش: "لقد حصل على مكافأته لأنه يجتهد وهو يستحق ذلك".

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ويمكن لأماد ديالو، الآن أن يشعل مسيرته من جديد مع مانشستر يونايتد ويتحول من لاعب مهمش إلى لعب دور رئيسي مع الشياطين الحمر هذا الموسم ويبنى مستقبلًا له في أولد ترافورد.