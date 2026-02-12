Getty
من سينضم إلى هاري كين؟ توماس توخيل يتحدث عن القرار المهم الذي يجب أن يتخذه بشأن المهاجم الرئيسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم لتجنب خطر الفشل
كأس العالم الكبير يستدعي مدرب إنجلترا توخيل
توشيل، الذي وقع مؤخرًا عقدًا جديدًا سيبقيه في منصبه حتى بطولة كأس الأمم الأوروبية التي ستقام على أرضه في عام 2028، هو الرجل المكلف بمهمة اتخاذ قرارات اختيارية مهمة - واتخاذ القرارات الصحيحة.
وبعد أن عمل سابقًا مع أكثر المهاجمين رعبًا في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، واصل الاعتماد بشكل كبير على القائد كين عندما يتعلق الأمر بالإلهام الهجومي.
كم عدد المهاجمين الذين يجب أن تختارهم إنجلترا؟
كين، الذي سيبلغ 33 عامًا في يوليو، رفع رصيده التاريخي من الأهداف الدولية إلى 78 هدفًا في 112 مباراة. ويحظى بدعم كبير لتحطيم الرقم القياسي لبيتر شيلتون في عدد المباريات الدولية - الذي يبلغ 125 مباراة - وربما ترسيخ مكانته كأفضل لاعب في تاريخ المنتخب الإنجليزي للرجال.
سيقود الهجوم عندما تتاح فرصة الفوز بلقب عالمي آخر، ولكن من سيوفر الدعم في صفوف توخيل؟ يعتقد أوين، المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي، الذي سجل 40 هدفًا في 89 مباراة مع إنجلترا، أن هناك حاجة إلى بديلين - بخلاف ماركوس راشفورد، المعار من برشلونة، والذي يمكنه اللعب في الوسط أو على الأجنحة.
ورداً على سؤال حول ما سيفعله، مع وجود لاعبين مثل أولي واتكينز ودومينيك كالفيرت-لوين وداني ويلبيك ودومينيك سولانكي، قال أوين - في حديثه مع Chilebets.com - لـ GOAL: "سأختار كين واثنين آخرين. أعتقد أن الفرق كبيرة بما يكفي في الوقت الحاضر بحيث يمكنك المخاطرة بثلاثة لاعبين، أو شيء من هذا القبيل، تشعر بارتياح تجاههم.
"الأمر ليس كما لو كنا نتحدث عن لاعبين إضافيين في مركز الدفاع أو خط الوسط. في نهاية المطاف، سيكون هناك جزء من هذه المسابقة نحتاج فيه إلى هدف. أولي واتكينز فعل ذلك في بطولة أمم أوروبا - دخل من مقاعد البدلاء وسجل هدفًا.
"إذا كان لديك خياران في حالة إصابة هاري كين. لنفترض أن هاري كين أصيب أو تم إيقافه، وبقي لديك مهاجم واحد فقط، ثم كنت متعادلًا أو خاسرًا قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، فستشعر بالغضب قليلاً إذا فكرت في وضع لاعب في مركز غير مألوف له من أجل تسجيل هدف.
"شخصياً، سأختار ثلاثة مهاجمين معروفين. هناك الكثير لتلعب من أجله. أولي واتكينز موجود، وكالفيرت-لوين، وداني ويلبيك، هناك خيارات متاحة. سيتوقف الكثير على المستوى الفني خلال ما تبقى من الموسم".
هل تستطيع إنجلترا الفوز بكأس العالم بدون كين؟
شهدت إنجلترا إصابة لاعب وسط ريال مدريد جود بيلينغهام في وقت غير مناسب، على الرغم من أنه من المفترض أن يعود إلى الملاعب قبل وقت طويل من الانتهاء من التخطيط لكأس العالم. وتسعى منتخب الأسود الثلاثة جاهدة لتجنب تعرض كين لمصير مماثل.
فهو جزء لا يتجزأ من خطط المنتخب الإنجليزي، حيث يُعتقد أن آمال تحقيق المجد العالمي ستتلاشى في حالة غياب نجم بايرن ميونيخ الغزير التهديف. ويشاركه هذا الرأي المهاجم الإنجليزي السابق فرايزر كامبل.
وقال مؤخرًا لموقع GOAL عندما سُئل عما إذا كان المنتخب الإنجليزي قادرًا على تحقيق النجاح بدون كين: "إنه أمر صعب. لدينا واتكينز، وهو لاعب جيد، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى هاري كين. سيكون ذلك مشكلة.
لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يتمتعون بمهارات فنية عالية ويمكنهم اللعب في مراكز أعلى في الملعب مثل المهاجم الوهمي. لعب راشفورد في مركز رقم 9 من قبل وهو يؤدي أداءً جيدًا هذا الموسم. سيكون غيابه خسارة كبيرة لنا، لكن علينا أن نتعامل مع الأمر بطريقة ما. ربما مع بداية العام المقبل، سنقوم بحمايته ونطلب منه ألا يلعب كثيرًا مع بايرن ميونيخ!"
ترشيحات الجوائز: كين يتطلع إلى الفوز بالبطولات مع ناديه ومنتخب بلاده
لا يزال كين لاعباً أساسياً في بايرن ميونيخ في الوقت الحالي، حيث رفع رصيده التهديفي في موسم 2025-26 إلى 39 هدفاً في 34 مباراة. وهو يسعى لتحقيق الألقاب المحلية والقارية على مستوى الأندية قبل أن يوجه انتباهه إلى حملة كأس العالم التي ستنطلق بمباراة ضد كرواتيا في 17 يونيو.
