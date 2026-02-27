"من بين المرشحين الأوفر حظًا" - رئيس باير ليفركوزن يصدر حكمًا قاطعًا على أرسنال قبل مباراة الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا

أكد سيمون رولفيس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، أن آرسنال من بين "أبرز المرشحين" للفوز بالبطولة بعد أن أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة بعضهما البعض في دور الـ16 من البطولة.

وقال: "أنا سعيد جدًا بنتيجة القرعة. من الناحية الرياضية، من الواضح أن كلا الفريقين منافسان قويان، ولكن أولاً، نحن نواجه اثنين من لاعبينا السابقين هما كاي هافرتز وبييرو هينكابي، وثانيًا، نحن نلعب على الصعيد الدولي. هذا هو ما تنافس عليه في دوري أبطال أوروبا.

"لديهم [أرسنال] فريق جيد للغاية يتمتع بقدرات بدنية عالية، ولكن أيضًا بجودة فنية عالية، وسرعة جيدة وتنسيق وتنظيم جيدين.

"لقد طوروا أسلوب لعبهم بشكل أفضل قليلاً كل موسم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولهذا السبب هم من بين المرشحين الأوفر حظاً في دوري أبطال أوروبا وكذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"إنهم خصم قوي، ولكن من الممتع أيضًا التنافس ضد لاعبين من هذا المستوى."