"من بين المرشحين الأوفر حظًا" - رئيس باير ليفركوزن يصدر حكمًا قاطعًا على أرسنال قبل مباراة الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا
رأي باير
أكد سيمون رولفيس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، أن آرسنال من بين "أبرز المرشحين" للفوز بالبطولة بعد أن أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة بعضهما البعض في دور الـ16 من البطولة.
وقال: "أنا سعيد جدًا بنتيجة القرعة. من الناحية الرياضية، من الواضح أن كلا الفريقين منافسان قويان، ولكن أولاً، نحن نواجه اثنين من لاعبينا السابقين هما كاي هافرتز وبييرو هينكابي، وثانيًا، نحن نلعب على الصعيد الدولي. هذا هو ما تنافس عليه في دوري أبطال أوروبا.
"لديهم [أرسنال] فريق جيد للغاية يتمتع بقدرات بدنية عالية، ولكن أيضًا بجودة فنية عالية، وسرعة جيدة وتنسيق وتنظيم جيدين.
"لقد طوروا أسلوب لعبهم بشكل أفضل قليلاً كل موسم على مدار السنوات القليلة الماضية، ولهذا السبب هم من بين المرشحين الأوفر حظاً في دوري أبطال أوروبا وكذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"إنهم خصم قوي، ولكن من الممتع أيضًا التنافس ضد لاعبين من هذا المستوى."
رد فعل أرتاتا
كشف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا عن حماسه لمواجهة منافسه في الدوري الألماني، حيث يهدف آرسنال إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
وقال لموقع النادي على الإنترنت: "حسنًا، نحن متحمسون جدًا للعب الجولة التالية. لقد حصلنا على حق التواجد في مركز قوي، وهذا ما حققناه في مرحلة المجموعات، وهذا كل شيء. الآن نحتاج إلى البدء في تحليلهم وإيجاد طرق لنكون أفضل منهم لمحاولة تجاوز هذه المرحلة.
نحن متحمسون للغاية. خوضنا أربع جبهات والطريقة التي يؤدي بها الفريق باستمرار تمنحنا الكثير من الأمل والتفكير الإيجابي بشأن المستقبل. لكننا لا نستطيع سوى التركيز على الحاضر. هذا هو المكان الذي سنركز فيه طاقتنا، وهو يوم الأحد.
"أركز كثيرًا على ما يتعين علينا القيام به لمواصلة مسيرتنا كفريق، ومن هناك، نحاول بالطبع التحسن".
هافرتز يعود
من المقرر أن يعود نجم أرسنال كاي هافرتز إلى ليفركوزن بعد أن لعب للنادي في الدوري الألماني بين عامي 2016 و2020، قبل انتقاله إلى تشيلسي.
وأضاف رولفيس: "نعم، نحن على اتصال أحيانًا، لقد أرسلت له رسالة نصية بالفعل، لذا أنا متأكد من أنه سيحتاج إلى الكثير من التذاكر لأنه من هنا، لذلك سيكون هناك اتصال بالتأكيد.
"ومن الجيد أيضًا أنه انتقل إلى تشيلسي خلال جائحة كوفيد، فقد كان وداعًا كبيرًا بالنسبة لنا، وكان الانتقال بأكمله أساسًا للسنوات القليلة المقبلة، وقد ترك حقًا شيئًا هنا.
بسبب كوفيد، لم تكن هناك أبدًا البيئة المناسبة، الفرصة المناسبة لتوديعه، حتى لو التقينا بعد ذلك. لكن الآن أعتقد أن العودة إلى بايرنارينا هي مناسبة خاصة جدًا له ولبييرو [هينكابي] أيضًا بالطبع. لا يزال رسميًا لاعبًا لدينا وهو معار حاليًا فقط، لكن سيتم الانتقال، وأعتقد أن الأمر خاص أيضًا بالنسبة لبييرو".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ستقام مباريات الذهاب في دور الـ16 يومي 10 و11 مارس. أما مباريات الإياب فستقام بعد أسبوع، يومي 17 و18 مارس. وستلعب الفرق المصنفة مباريات الإياب على أرضها.
