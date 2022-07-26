من أوزيل إلى أوباميانج.. كيف أنفق آرسنال 600 مليون يورو دون جدوى؟

رحلة آرسنال في إنفاق 600 مليون يورو والفشل في المنافسة

كانت هناك فترة من الوقت بعد انتقال آرسنال من هايبري إلى ملعب الإمارات حيث كانت الأموال شحيحة واضطر أرسين فينجر للعمل بالأسماء الموجودة، لكن كل هذا تغير عندما وصل مسعود أوزيل بشكل مثير من ريال مدريد في عام 2013 مقابل رقم قياسي للنادي بلغ 42.5 مليون جنيه استرليني (51 مليون دولار).

منذ ذلك الحين، لم يتراجع آرسنال عن سوق الانتقالات واستمر في تحطيم سجل انتقال النادي في ثلاث مناسبات أخرى في محاولة للتنافس مع النخبة الأوروبية.

فيما يلي، نستعرض معكم أغلى 15 صفقة انتقال تمت في تاريخ فريق آرسنال، كما نشارككم بعض التفاصيل الخاصة بكل صفقة.