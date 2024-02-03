من "أنا بخير إلى طاقتى نفدت".. موسم ليفربول المثالي لن يفشل حتى مع إعلان كلوب رحيله!

لماذا قرر كلوب الرحيل عن ليفربول الآن؟

أثار قرار يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول بالرحيل عن النادى بنهاية هذا الموسم جدلًا كبيرًا خاصة أن الريدز متألقون حتى الآن وينافسون بقوة على 4 بطولات.

وقبل أقل من عامين جدد كلوب، عقده مع ليفربول حتى عام 2026 وتحدث عن مدى حبه للنادى وجماهيره قائلًا:" عندما عرض عليّ تجديد العقد سألت نفسي هل لدي الطاقة والحيوية للاستمرار في خدمة هذا الفريق الرائع؟، في الحقيقة لم أكن بحاجة إلى وقت طويل للإجابة، أنا أحب هذا المكان وأشعر أنني بخير".

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى كيف نجح كلوب في إعادة ليفربول إلى القمة بعد الموسم الماضي المحبط ولماذا قرر الرحيل بنهاية الموسم الجارى على النحو التالي:-