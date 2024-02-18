من أجل مصلحة برشلونة .. ارحل يا تشافى الآن ولا تنتظر لنهاية الموسم!

حان وقت رحيلك يا تشافي

يجب أن يرحل تشافى، مدرب فريق برشلونة فى أسرع وقت ولا ينتظر لنهاية الموسم حتى لا يتدهور موسم البلوجرانا أكثر.

وشهدت مباراة برشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسبانى غضب وإحباط تشافى، فى الدقيقة 45 بسبب تلقى الفريق هدفًا جديدًا من فريق مهدد بالهبوط، وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل 3-3، فى مواجهة جديدة بائسة لحامل اللقب الإسباني.

وخرج برشلونة من السباق على لقب الدوري الإسبانى هذا الموسم ولا يتوقع الكثيرون استمراره فى دوري أبطال أوروبا حيث أمامه مواجهة صعبة ضد نابولي في ذهاب دور الـ16، وحتى إذا فازوا، فمن الصعب تتويجهم باللقب في النهاية.

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وأعلن تشافي، استقالته ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم بسبب تدهور مستوى ونتائج برشلونة وزيادة الإصابات، والصعود المفاجئ لجيرونا جعل البلوجرانا يبدو أسوأ.

ورغم نجاح تشافى، الموسم الماضي، لكنه الآن ضحية لنجاحه السابق ولم يبنى على مجد إنجازه وتحدث عن الضرر الذي ألحقته وظيفته بصحته العقلية، والآثار الجانبية للضغط ومن الواضح أيضًا أن رئيس برشلونة جوان لابورتا بدأ يفقد صبره، ولذلك، سيكون من الأفضل لتشافي أن يرحل الآن، بدلاً من الانتظار حتى الصيف.