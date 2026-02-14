من انتقالات أرسنال وريال مدريد إلى الغموض الروسي: كيف انتقلت مسيرة جون دوران المهنية الناشئة من الروعة إلى الغرابة المطلقة

بعد خمسة أشهر فقط من وصوله إلى المملكة العربية السعودية، ظهرت تقارير تفيد بأن دوران قد يغادر النادي بعد أن فشل في التأقلم مع نادي النصر، على الرغم من أنه سجل 12 هدفًا في 18 مباراة فقط. على الرغم من أن ستة أندية مختلفة عرضت عليه فرصة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن المهاجم اختار مرة أخرى الخيار الأكثر ربحًا وانتقل إلى تركيا للانضمام إلى فريق فنربخشة بقيادة جوزيه مورينيو على سبيل الإعارة.
بذل عملاق الدوري التركي جهودًا كبيرة للحصول على خدماته، حيث سافر مديره الرياضي إلى ميديلين لإجراء محادثات وجهًا لوجه في محاولة لإقناع دوران بالانضمام إلى النادي بدلاً من العودة إلى إنجلترا، وفقًا لموقع The Athletic. في الوقت نفسه، كان عرضهم للنصر هو أنه يمكنه رفع قيمته السوقية خلال موسم واحد في تركيا، بدلاً من بيعه بخسارة محرجة في ذلك الصيف.
لكن مرة أخرى، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. زُعم أن مورينيو كان منزعجًا من عدم حضور اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في اليوم الأول من التدريبات التحضيرية للموسم، حيث نُسبت إليه تصريحات في الصحافة الإسبانية وصف فيها دوران بـ"غير المحترم". لكن فنربخشة نفى أن يكون المدرب قد أدلى بمثل هذه التصريحات، على الرغم من أنه بدا أنه يعترف بأن اللاعب قد تأخر بالفعل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ذلك متفقًا عليه مسبقًا أم لا. وقال النادي: "التصريحات التي أدلى بها مدربنا جوزيه مورينيو في الصحافة الأجنبية بشأن لاعبنا جون دوران كاذبة تمامًا. لم يدل مدربنا بأي تصريح بشأن هذا الأمر. وصل لاعبنا إلى البرتغال هذا المساء للانضمام إلى معسكر فريقنا في الغارف".
ثم تم إقالة مورينيو بعد شهر واحد فقط من بداية الموسم الجديد بعد فشله في تأمين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. تزامنت إقالته مع إصابة دوران بالتهاب في العظام أبعده عن الملاعب من أواخر أغسطس إلى أوائل نوفمبر، مما اضطر رئيس النادي المنتخب حديثًا سادتين ساران إلى نفي الشائعات المثيرة التي تزعم أن المهاجم كان يتظاهر بالإصابة لأنه لا يريد اللعب، بعد أن أزعجه قرار إقالة المدرب البرتغالي الشهير. وقال ساران في مؤتمر صحفي في أكتوبر: "جون دوران مصاب حقًا. تحدثت مع طبيبه في إسبانيا وراجعت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي. سيعود للعب معنا في غضون بضعة أسابيع".
عندما كان متاحًا للعب، كان دوران أقل إنتاجية بكثير وسط تقارير تفيد بأنه كان يعاني مرة أخرى من مشاكل نفسية، حيث سجل خمسة أهداف فقط في 21 مباراة، في حين كانت موقفه أيضًا مشكلة. بغض النظر عن هذه المشاكل، كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكمل الموسم في اسطنبول، ولكن في أوائل فبراير، أنهى فجأة إعارته إلى فنربخشة وغطس في غموض أعمق.