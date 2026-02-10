"من الأمير إلى العبقري!" - ليونيل ميسي وأبناؤه يتلقون هدية خاصة من زميلهم السابق في برشلونة نيمار

في حين وقع نيمار مؤخرًا على تمديد عقده مع سانتوس، كانت هناك تكهنات تربطه بالانتقال إلى أمريكا الشمالية.

وفي حديثه عن احتمال انتقاله، قال حارس مرمى الدوري الإنجليزي السابق براد فريدل مؤخرًا لموقع GOAL: "إذا كان نيمار لائقًا بدنيًا، أعتقد أن الأمر سينجح، وأنا أؤمن بذلك حقًا لأنه لا يزال اسمًا كبيرًا في بعض أنحاء الولايات المتحدة. المشكلة هي أنه إذا لم يكن لائقًا بدنيًا وتعرض لإصابات كثيرة، فسيصبح الأمر واقعًا سلبيًا مدفوعًا بوسائل الإعلام. يمكنني بالتأكيد أن أفهم حجج كلا الجانبين.

أفترض، وهؤلاء أشخاص أذكياء، أنه سيكون عقدًا متدرجًا يعتمد على الأداء واللياقة البدنية. بعد أن قضيت بعض الوقت في ميامي، قبل وصول ميسي، لم تكن تعرف حقًا أن ميامي لديها فريق. منذ وصوله، أصبحت القمصان الوردية والسوداء في كل مكان. إذا جاء نيمار، فسيضيف ذلك إلى ذلك.

"أستطيع أن أفهم ما يحاولون القيام به. عليك أن تنظر إلى الأمر بعناية لأنه صعب بسبب سجل إصاباته. لكنه يمتلك موهبة خاصة يمكن أن تثير حماس بعض المشجعين الأمريكيين. يمكنه القيام بأشياء خاصة. ربما سأكون 55% مؤيدًا و45% معارضًا".

في غضون ذلك، من المفترض أن يشارك ميسي في المباراة الأولى لإنتر ميامي في الموسم الجديد من دوري MLS في وقت لاحق من هذا الشهر ضد لوس أنجلوس FC.