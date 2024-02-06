من الأفضل لريال مدريد انتظار هالاند .. حتى أوسيمين يتفوق على مبابي!

هل يتراجع ريال مدريد عن ضم مبابي هذا الصيف؟

بعدما اقترب أخيرًا فصل النهاية لقصة كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان بدأ التردد في ريال مدريد، والتفكير في حاجتهم إلى مهاجم صريح بدلًا من النجم الفرنسي.

وبالعودة إلى أكتوبر 2022، سُئل باسكال فيري، مدير مجلة "فرانس فوتبول"، عن احتمال خوض إرلينج هالاند وكيليان مبابي، المعركة معًا على الكرة الذهبية بشكل منتظم مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خلال الـ 14 سنة الماضيين.

وقال فيري: "إذا أراد مبابي وهالاند، تكرار المنافسة فعليهما البدء في الفوز بألقاب كبيرة"، وفي الحقيقة لقد فاز هالاند، بكل شيء العام الماضي، حيث سجل 52 هدفًا في 53 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي وقادهم للفوز بالثلاثية ورغم ذلك لم يفوز بالكرة الذهبية.