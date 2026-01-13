أظهر نجوم منتخب السنغال ثقة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المصري في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، حيث ظهروا في مقطع فيديو يسخرون من المباراة وفرص الفراعنة في الفوز.
فيديو | "في الجيب" .. نجوم السنغال يسخرون من مواجهة المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا!
مصر والسنغال إلى نصف النهائي
وصل منتخب السنغال إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بعد تخطيه مالي في دور الـ8، وقبلها كان قد هزم السودان في ثمن النهائي، فيما نجح المنتخب المصري في الوصول لتلك المرحلة بعد فوزه على بنين في دور الـ16 ثم تخطيه "المعتاد" لمنتخب كوت ديفوار في ربع النهائي.
وسيلتقي المنتخبان في مواجهة تعد بالكثير من المتعة والإثارة مساء غدٍ الأربعاء لحساب نصف النهائي، فيما سيجمع الطرف الآخر من المربع الذهبي منتخبي المغرب ونيجيريا.
سخرية ساديو ماني ونجوم السنغال من المباراة
نشر حساب المنتخب السنغالي على منصة إكس مقطع فيديو يُظهر نجوم الفريق وهم يحتفلون مبكرًا بالفوز على مصر.
نجوم السنغال، وبينهم ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، سخروا من فرص مصر في المباراة القادمة، حيث أظهروا ثقة كبيرة في تحقيقهم الفوز، بل وسهولة ذلك!
اللاعبون أشاروا إلى أن الفوز على مصر مضمون تمامًا، حيث وصفوه بأنه "في الجيب"!
السنغال عقدة مصر
ثقة السنغاليين بالفوز على مصر لم تأت من فراغ! فقد أصبح المنتخب السنغالي الكابوس الجديد للمنتخب المصري، أو بالأحرى "العقدة" التي عصفت بأهم أحلام الفراعنة في الفترة الأخيرة.
مرتان متتاليتان، كان الأسود هم من يعكر صفو الفراعنة في لحظات الحسم، وبنفس الطريقة القاسية وهي ركلات الترجيح.
المرة الأولى كانت في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث حسمت ركلات الترجيح اللقب لصالح السنغال بعد مباراة ماراثونية، وبعدها بفترة وجيزة، تكرر السيناريو المرير في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث خطفت السنغال بطاقة المونديال بنفس الطريقة، بركلات الترجيح أيضاً، لتصيب الجماهير المصرية بصدمة.
- AFP
تاريخ مصر والسنغال في إفريقيا
إن كانت السنغال هي حاضر القارة السمراء من خلال النتائج الممتازة في السنوات الأخيرة، والتتويج باللقب في نسخة 2021 بعد خسارة النهائي أمام الجزائر في 2019، فإن المنتخب المصري هو تاريخ كأس أمم إفريقيا، حيث يحمل الرقم القياسي للفوز باللقب بـ7 مرات.
ليس هذا فقط، بل مصر هي الوحيدة التي استطاعت الفوز باللقب 3 مرات متتالية، إذ حقق الجيل الذهبي بقيادة المدرب حسن شحاتة والنجوم محمد أبو تريكة وعصام الحضري ووائل جمعة اللقب أعوام 2006 و2008 و2010.