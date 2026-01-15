منتخب مصر يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليًا بعد كأس العالم 2026

لم ينتهِ الأمر هُنا.. محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، اتهم مروّجي شائعات "اعتزال" نجم نادي ليفربول محمد صلاح دوليًا؛ بمحاولة إثارة البلبلة حول اللاعب.
وزعم مراد أن الشائعات التي تطال صلاح؛ لا تحدث إلا عندما يقدّم اللاعب مستويات قوية، مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.
وأكد المنسق الإعلامي أن نجم ليفربول المخضرم؛ ما يزال لديه الكثير ليقدّمه للمنتخب المصري، في السنوات القادمة.
وأشاد مراد بدور محمد صلاح، في مساندة زملائه بالمنتخب؛ وذلك خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي سيخوض فيها الفراعنة مباراة تحديد "المركزين الثالث والرابع".
وخسر المنتخب المصري (0-1) أمام نظيره السنغالي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ التي تستضيفها المملكة المغربية، على أراضيها.