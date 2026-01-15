FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP
أحمد فرهود

منتخب مصر يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليًا بعد كأس العالم 2026

جدل كبير في مستقبل محمد صلاح بعد نهاية حلم التتويج بلقب أمم إفريقيا 2025..

حسم منتخب مصر الأول لكرة القدم، الجدل السائد في الشارع الرياضي حاليًا؛ بشأن مستقبل محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول.

وانتشرت أنباء تفيد برغبة صلاح البالغ من العمر 33 سنة، في "الاعتزال دوليًا" مع منتخب مصر؛ وذلك بعد بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

  FBL-AFR-2025-MATCH 49-SEN-EGY

    حقيقة "اعتزال" محمد صلاح دوليًا مع منتخب مصر

    وفي هذا السياق.. نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، الأنباء المتداولة بشأن "اعتزال" محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، على المستوى الدولي.

    مراد قال في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الخميس: "كل ما يثار حول (اعتزال) صلاح دوليًا، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ ليس له أي أساس من الصحة".

    وشدد مراد على أن نجم ليفربول، لم يفتح ملف "اعتزاله الدولي" مع الجهاز الفني أو المسؤولين داخل المنتخب؛ لافتًا إلى أن تركيز اللاعب منصب فقط على قيادة مصر، لتحقيق إنجازات جديدة.

  • اتهامات قوية لمروّجي شائعات "اعتزال" محمد صلاح

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، اتهم مروّجي شائعات "اعتزال" نجم نادي ليفربول محمد صلاح دوليًا؛ بمحاولة إثارة البلبلة حول اللاعب.

    وزعم مراد أن الشائعات التي تطال صلاح؛ لا تحدث إلا عندما يقدّم اللاعب مستويات قوية، مع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

    وأكد المنسق الإعلامي أن نجم ليفربول المخضرم؛ ما يزال لديه الكثير ليقدّمه للمنتخب المصري، في السنوات القادمة.

    وأشاد مراد بدور محمد صلاح، في مساندة زملائه بالمنتخب؛ وذلك خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة، والتي سيخوض فيها الفراعنة مباراة تحديد "المركزين الثالث والرابع".

    وخسر المنتخب المصري (0-1) أمام نظيره السنغالي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2025؛ التي تستضيفها المملكة المغربية، على أراضيها.

  Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League

    رد مصري على مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول

    وأخيرًا.. رد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، على سؤال بشأن مستقبل النجم محمد صلاح، مع فريقه الإنجليزي العملاق ليفربول.

    ويرتبط صلاح بعقدٍ مع ليفربول، حتى 30 يونيو 2027؛ إلا أن أزماته الأخيرة مع الإدارة ومدربه الهولندي أرني سلوت، فتحت الباب أمام كل الاحتمالات.

    وعن ذلك يقول مراد: "صلاح لم يتحدث أبدًا عن مستقبله مع ليفربول؛ خلال تواجده في معسكر منتخب مصر، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025".

    واختتم مراد تصريحاته؛ بالتأكيد على أن مستقبل صلاح مع ليفربول؛ هو شأن خاص للاعب والنادي، ولا دخل للمنتخب المصري به.

  Egypt-vs-Ivory-Coast-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-Qu

    مسيرة محمد صلاح مع منتخب مصر الأول

    محمد صلاح البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى منتخب مصر الأول لكرة القدم، في سبتمبر من عام 2011؛ عندما كان لاعبًا في صفوف نادي المقاولون العرب، قبل الاحتراف الأوروبي.

    وخاض صلاح أولى مبارياته مع منتخب مصر؛ وذلك في الخسارة (1-2) أمام سيراليون، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

    ومنذ الانضمام إلى المنتخب المصري الأول؛ سجل صلاح 67 هدفًا دوليًا، على بُعد هدفين فقط من معادلة رقم الأسطورة حسام حسن.

    ولم يحقق صلاح أي لقب مع المنتخب المصري حتى الآن؛ ولكنه قاد الفراعنة للتأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، ثم في النسخة القادمة 2026.

