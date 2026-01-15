منتخب مصر يحسم الجدل رسميًا .. حقيقة اعتزال محمد صلاح دوليًا بعد كأس العالم 2026

وفي هذا السياق.. نفى محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، الأنباء المتداولة بشأن "اعتزال" محمد صلاح، جناح العملاق الإنجليزي ليفربول، على المستوى الدولي.

مراد قال في تصريحات مع موقع "365Scores"، مساء اليوم الخميس: "كل ما يثار حول (اعتزال) صلاح دوليًا، بعد بطولة كأس العالم 2026؛ ليس له أي أساس من الصحة".

وشدد مراد على أن نجم ليفربول، لم يفتح ملف "اعتزاله الدولي" مع الجهاز الفني أو المسؤولين داخل المنتخب؛ لافتًا إلى أن تركيز اللاعب منصب فقط على قيادة مصر، لتحقيق إنجازات جديدة.