Lionel Messi Argentina 2025Getty
Vittorio Rotondaro و أحمد رفعت

رغم دفع أنجولا رقماً جنونياً.. المغرب يرفض طلبات الأرجنتين "المبالغ فيها" لخوض مباراة ودية!

إنفاق ضخم من قبل الاتحاد الأنجولي لكرة القدم على المباراة الودية التي ستجمع بين "الظباء السوداء" والأرجنتين: من المتوقع أن تكون التذاكر قد بيعت بالكامل في لواندا.

مسيرة استثنائية، حافلة بجميع الألقاب الممكنة وثمانية جوائز الكرة الذهبية التي لا تزال تمثل رقماً قياسياً مطلقاً: ليونيل ميسي هو أحد أكثر الشخصيات أسطورية في تاريخ كرة القدم، بالإضافة إلى كونه أحد أكثر الشخصيات متابعة على مستوى العالم.

إن مجرد وجود "البرغوث" قادر على تحريك جماهير غفيرة من مكان إلى آخر في العالم، فقط لمشاهدة براعته في اللعب بالكرة: تدرك ذلك جيدًا الاتحاد الأنجولي لكرة القدم الذي أبرم في الساعات الأخيرة اتفاقًا مع نظيره الأرجنتيني (AFA).

ستواجه أنجولا الأرجنتين بقيادة ميسي في مباراة ودية خلال فترة التوقف في نوفمبر: هذه المباراة هي نتيجة المفاوضات التي دفعت في النهاية الهيئة الأفريقية إلى دفع مبلغ كبير للغاية.

  • المباراة الودية بين أنجولا والأرجنتين

    تحدي فاخر لـ "الظباء السوداء" التي ستواجه الأرجنتين يوم الجمعة 14 نوفمبر في العاصمة لواندا.

    ستقام المباراة الودية بالتزامن مع احتفالات الذكرى الخمسين للاستقلال، التي تحتفل بها أنجولا في 11 نوفمبر.

    • إعلان

  • من المتوقع أن تكون التذاكر قد نفدت

    في أنجولا، كرة القدم في نمو مستمر وتجذب المزيد والمزيد من المشجعين، خاصة بين الشباب: في لواندا، من المتوقع أن تكون المباراة مع أبطال العالم وأمريكا الجنوبية الحاليين كاملة العدد.

    كل هذا على الرغم من أن المنتخب لم يحصل سوى على المركز الرابع في مجموعته في التصفيات الأخيرة لكأس العالم: وهو ترتيب أدى إلى إقصائه من البطولة العالمية، التي لم يشارك فيها سوى في ألمانيا في نسخة 2006 التي فازت بها إيطاليا بقيادة مارسيلو ليبي.

  • المبلغ الذي أنفقته الاتحاد الأنجولي لكرة القدم

    لضمان حضور لاعبين من عيار ميسي وألفاريز ولاوتارو، لم تدخر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم أي جهد: وفقًا لما أوردته "Sport News Africa"، تم التوصل إلى اتفاق سخي للغاية بالنسبة لخزينة الاتحاد الأنجولي لكرة القدم.

    من أنجولا، سيصل مبلغ ضخم يبلغ 12 مليون يورو.

  • المغرب تقول: لا للأرجنتين

    وكشف "Onze Mondial" عن أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، رفض شروط المنتخب الأرجنتيني لخوض مباراة ودية على أراضيه.

    ووضعت الأرجنتين بعض الشروط من أجل الموافقة على مواجهة المغرب، مثل دفع 10 ملايين يورو، مقابل حضور التانجو، بالإضافة إلى توفير تذاكر سفر بدرجة رجال الأعمال ومزايا لوجستية خاصة.

    كل هذا بالإضافة إلى عدم ضمان مشاركة ليونيل ميسي في المباراة الودية، الأمر الذي اعتبره الاتحاد المغربي لكرة القدم مبالغًا فيه وغير منطقي، وبالتالي تم التراجع عن الفكرة.