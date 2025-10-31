رغم دفع أنجولا رقماً جنونياً.. المغرب يرفض طلبات الأرجنتين "المبالغ فيها" لخوض مباراة ودية!

مسيرة استثنائية، حافلة بجميع الألقاب الممكنة وثمانية جوائز الكرة الذهبية التي لا تزال تمثل رقماً قياسياً مطلقاً: ليونيل ميسي هو أحد أكثر الشخصيات أسطورية في تاريخ كرة القدم، بالإضافة إلى كونه أحد أكثر الشخصيات متابعة على مستوى العالم.

إن مجرد وجود "البرغوث" قادر على تحريك جماهير غفيرة من مكان إلى آخر في العالم، فقط لمشاهدة براعته في اللعب بالكرة: تدرك ذلك جيدًا الاتحاد الأنجولي لكرة القدم الذي أبرم في الساعات الأخيرة اتفاقًا مع نظيره الأرجنتيني (AFA).

ستواجه أنجولا الأرجنتين بقيادة ميسي في مباراة ودية خلال فترة التوقف في نوفمبر: هذه المباراة هي نتيجة المفاوضات التي دفعت في النهاية الهيئة الأفريقية إلى دفع مبلغ كبير للغاية.