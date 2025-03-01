السعودية ضد أستراليا | خسر كأسًا وكسب احترام الجميع .. شباب الأخضر جاهز لرفع الراية ولا تهدر الجواهر يا رينارد!

الأخضر ضمن التأهل مسبقًا إلى المونديال

استحق المنتخب السعودي للشباب اعتلاء منصة التتويج بكأس آسيا تحت 20 عامًا، لكن لسوء حظه لم يقف في خانة البطل بل الوصيف، ورغم ذلك نال احترام الجميع وأولهم منافسه الأسترالي "البطل"

وخسر المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، لقب بطولة كأس أمم آسيا للشباب، لحساب نظيره الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، اليوم السبت على استاد مركز باوان الرياضي بمدينة شينزن الصينية.

وحقق منتخب الكانجرو اللقب الأول في مسيرته بتاريخ البطولة الآسيوية للشباب، بينما ضيع الأخضر فرصة ذهبية لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق وحققه أعوام 1986، و1992، و2018.