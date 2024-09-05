"روبرتو مانشيني يعاند السعوديين والهلال الخاسر الأكبر" .. ليلة سوداء جديدة للأخضر أمام إندونيسيا

سقوط غير متوقع للأخضر السعودي..

حقق منتخب السعودية الأول لكرة القدم، "أسوأ" بداية ممكنة، في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

نعم هذه حقيقة.. فعندما يسقط منتخب مرشح، على أرضه ووسط جماهيره، أمام أقل فرق المجموعة - على الورق -؛ فهُنا تكون البداية كارثية وليست سيئة فقط.

الأخضر السعودي اكتفى بالتعادل الإيجابي (1-1) مع إندونيسيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

منتخب إندونيسيا افتتح النتيجة في الدقيقة 19، بواسطة لاعبه ساندي والش؛ قبل أن يتعادل جوهرة خط الوسط مصعب الجوير لـ"الأخضر"، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وشهدت المباراة، إهدر ساحر نادي الهلال سالم الدوسري، "ركلة جزاء" في الشوط الثاني؛ كادت أن تمنح منتخب السعودية الـ3 نقاط كاملة.

وبهذه النتيجة.. تساوى منتخب السعودية مع نظيره الإندونيسي، في المركز الثالث بـ"المجموعة الثالثة" من التصفيات الآسيوية، بـ"نقطة وحيدة" كل منهما، وخلف الثنائي المتصدر اليابان والبحرين، اللذين يملك كل منهما 3 نقاط.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعثر المنتخب السعودي الصادم أمام إندونيسيا، مساء اليوم الخميس..