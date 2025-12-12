Jordan v Qatar:Final - AFC Asian CupGetty Images Sport
محمود خالد

كأس العرب 2025 | قد لا يلحق بالمونديال .. إصابة قوية لنجم "الجيل الذهبي" للأردن في مباراة العراق!

ضربة موجعة لأحد أفراد الجيل الذهبي..

تلقى الجهاز الفني للمنتخب الأردني، بقيادة جمال السلامي، ضربة موجعة، بإصابة أحد أعضاء "الجيل الذهبي" للنشامى، والذي يخوض اختبارًا صعبًا في كأس العرب، من أجل بدء التحضير لحلم المونديال الأول.

وفوجئ جمهور الأردن، بالمهاجم يزن النعيمات، يسقط فوق أرض ملعب المدينة التعليمية، خلال مواجهة العراق، المقامة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

  • ضربة قوية للأردن

    ولم تمر ربع ساعة على بداية اللقاء، حتى كان منتخب العراق على موعد مع تنفيذ ركلة حرة، نفذها مهند علي "ميمي"، والتي اصطدمت بحائط الصد.

    وكان يزن النعيمات ضد الحائط البشري، والذي قفز أثناء تنفيذ مهاجم العراق، للركلة الحرة، إلا أنه نزل على ساقه بقوة، ليقع فوق أرض الميدان، مشتكيًا من الإصابة.

    ورغم محاولات يزن النعيمات للتحامل على نفسه من أجل استكمال المباراة، إلا أن نجم الأردن لم يتمكن من المواصلة، ليضطر المدرب جمال السلامي، لاستبداله بعودة الفاخوري في الدقيقة 15.

    يزن النعيمات .. إصابته كابوس للنشامى

    ويُعد يزن النعيمات، أحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخب الأردن، والذي حقق إنجازًا تاريخيًا، بالتأهل لأول مرة في تاريخه، إلى نهائي كأس آسيا 2023، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام قطر "المضيف"، بثلاثية مقابل هدف.

    ويقدم النعيمات، المحترف في صفوف العربي القطري، أداءً مذهلًا مع منتخب الأردن، حيث شارك في 58 مباراة دولية، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة، كما لعب دورًا حاسمًا، بأهدافه الثمانية، في تحقيق حلم النشامى بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الأولى في تاريخه.

    في المقابل، وجه أخصائي العلاج الطبيعي، ثامر الشهراني، صدمة كبرى للجماهير الأردنية، مؤكدًا أن النعيمات مهدد بالإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وفي حالة تأكد تلك الإصابة، فإن مشاركته في كأس العالم، ستكون صعبة للغاية ومجازفة كبيرة، حيث تحتاج عمليات الصليبي لما يتراوح بين 7 و9 شهور من أجل العودة للتدريبات الجماعية.

  • Yazan Al-Naimat

    ماذا قدم النعيمات في كأس العرب؟

    وترك يزن النعيمات، بصمته بامتياز في بطولة كأس العرب 2025، حيث وقع على هدف وتمريرة حاسمة في شباك الإمارات، كما صنع هدفًا أيضًا أمام الكويت، خلال دور المجموعات، فيما اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء، في مباراة مصر بالجولة الثالثة، ليقود الأردن إلى ربع النهائي.

    وجاءت نتائج منتخب الأردن في مجموعات كأس العرب "FIFA قطر"، على النحو التالي..

    * الأردن (2-1) الإمارات.

    * الأردن (3-1) الكويت.

    * الأردن (3-0) مصر.

    وتأهل النشامى إلى ربع نهائي البطولة العربية، متصدرًا للمجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، فيما تأهلت الإمارات وصيفًا بـ4 نقاط، فيما ودع منتخبا مصر والكويت البطولة من الباب الخلفي.

    وسبق أن شارك النعيمات مع الأردن، في النسخة الأولى من كأس العرب، تحت مظلة الفيفا، والتي استضافتها قطر لعام 2021، حيث سجل هدفين في مرمى فلسطين، وقاد بلاده إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام مصر بثلاثية مقابل هدف، لينجح النشامى في الثأر خلال النسخة الحالية من البطولة.

  • يزن النعيمات يرد على اهتمام الأهلي وقرعة كأس العالم

    وكان نجم العربي القطري قد رفض التعليق بشأن الأنباء حول اهتمام الأهلي المصري بالتعاقد معه، حيث قال إنه يركز حاليًا مع منتخب الأردن، وسيتحدث لاحقًا عن هذا الأمر، مؤكدًا أنه لن يتجاوز ناديه بأي حال.

    وأضاف النعيمات، في حوار عبر فضائية "الكأس" القطرية، أنه كان يتوقع تأهل الأردن في صدارة مجموعته، بعد الفوز على مصر بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أنه لا فارق بين لاعب أساسي وبديل، والكل على قلب رجل واحد، ومن حق جماهير الأردن أن تحلم، لأن فريقها قوي.

    وكشف صاحب الـ26 عامًا، عن رأيه إزاء ما أسفرت عنه قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مؤكدًا أن التركيز الحالي منصب على كأس العرب، ولكن قرعة المونديال مميزة، وتتويج للنشامى بأن يواجه الأرجنتين بطل مونديال قطر، معربًا عن أمله في رفع رأس الجماهير الأردنية.

  • العربي يتحرك لمنع رحيل نجم الأردن

    في المقابل، أفادت صحيفة "الراية" القطرية، بأن إدارة نادي العربي القطري، تتحرك من أجل الرد على اهتمام الأهلي المصري، علمًا بأن اللاعب يعد محل اهتمام كبير حيث تلقى العديد من العروض الاحترافية.

    وتدرس إدارة العربي، تجديد عقد يزن النعيمات، والذي لا يزال مرتبطًا مع نادي القطري، بعقد حتى نهاية الموسم المُقبل، فيما يتضمن العقد أيضًا، شرطًا جزائيًا بما يقارب المليون دولار.

    ويلعب يزن النعيمات في صفوف العربي، منذ صيف 2024، فيما تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف خلال 8 مباريات في دوري نجوم قطر، في شباك الشمال، الشحانية، نادي قطر.

    ورغم ذلك، إلا أن نجم الأردن شارك في هزيمة العربي القاسية أمام الدحيل بنتيجة (1-8)، في الجولة الخامسة، إلا أنه تمكن من قيادة فريقه للفوز على السد، حامل اللقب، بنتيجة (3-1)، في الجولة الثامنة.

