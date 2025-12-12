كأس العرب 2025 | قد لا يلحق بالمونديال .. إصابة قوية لنجم "الجيل الذهبي" للأردن في مباراة العراق!

وترك يزن النعيمات، بصمته بامتياز في بطولة كأس العرب 2025، حيث وقع على هدف وتمريرة حاسمة في شباك الإمارات، كما صنع هدفًا أيضًا أمام الكويت، خلال دور المجموعات، فيما اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء، في مباراة مصر بالجولة الثالثة، ليقود الأردن إلى ربع النهائي.
وجاءت نتائج منتخب الأردن في مجموعات كأس العرب "FIFA قطر"، على النحو التالي..
* الأردن (2-1) الإمارات.
* الأردن (3-1) الكويت.
* الأردن (3-0) مصر.
وتأهل النشامى إلى ربع نهائي البطولة العربية، متصدرًا للمجموعة الثالثة، بالعلامة الكاملة، فيما تأهلت الإمارات وصيفًا بـ4 نقاط، فيما ودع منتخبا مصر والكويت البطولة من الباب الخلفي.
وسبق أن شارك النعيمات مع الأردن، في النسخة الأولى من كأس العرب، تحت مظلة الفيفا، والتي استضافتها قطر لعام 2021، حيث سجل هدفين في مرمى فلسطين، وقاد بلاده إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام مصر بثلاثية مقابل هدف، لينجح النشامى في الثأر خلال النسخة الحالية من البطولة.