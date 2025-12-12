كأس العرب 2025 | قد لا يلحق بالمونديال .. إصابة قوية لنجم "الجيل الذهبي" للأردن في مباراة العراق!

ولم تمر ربع ساعة على بداية اللقاء، حتى كان منتخب العراق على موعد مع تنفيذ ركلة حرة، نفذها مهند علي "ميمي"، والتي اصطدمت بحائط الصد.

وكان يزن النعيمات ضد الحائط البشري، والذي قفز أثناء تنفيذ مهاجم العراق، للركلة الحرة، إلا أنه نزل على ساقه بقوة، ليقع فوق أرض الميدان، مشتكيًا من الإصابة.

ورغم محاولات يزن النعيمات للتحامل على نفسه من أجل استكمال المباراة، إلا أن نجم الأردن لم يتمكن من المواصلة، ليضطر المدرب جمال السلامي، لاستبداله بعودة الفاخوري في الدقيقة 15.