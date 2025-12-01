وبدأت المناوشات .. نجم الاتفاق السابق يُرشح 16 فريقًا للفوز بكأس العرب ثم يتراجع!

تنطلق اليوم في قطر بطولة كأس العرب فيفا 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 12 منها يُشاركون بالفريق الأول، والجميع يطمح للفوز باللقب الثمين الذي يحمله منتخب الجزائر بانتصاره على قطر في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.

وتشارك منتخبات السعودية، قطر، البحرين، عُمان، فلسطين، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزء القمر، قطر، الكويت، العراق، سوريا، السودان، الأردن والإمارات في النسخة التي تنطلق اليوم من كأس العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة المقامة على ملعب البيت في السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، السادسة والنصف بتوقيت فلسطين، ويُديرها طاقم تحكيم من السويد.