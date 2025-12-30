منافس النصر القادم في آسيا: أركاداغ .. أعجوبة تركمانستان ونادي المدينة التي تمنع السيارات السوداء!

القصة الغريبة حول أركاداغ لم تتوقف عند حدود النادي، بل امتدت إلى المدينة التي تحتضنه وهي مدينة أركاداغ الذكية التي بنيت في الصحراء بتكلفة إجمالية وصلت إلى 5 مليارات دولار!
أركاداغ هي المدينة "الفاضلة" بالنسبة للنظام الحاكم في تركمانستان، حيث سُميت كذلك تيمنًا بلقب الرئيس السابق، وتسير على قوانين صارمة وضعها بنفسه ووفق أفكاره وقناعاته وأهوائه، حيث منع فيها اللون الأسود تمامًا، حتى السيارات السوداء وذات اللون الغامق ممنوعة من الدخول تمامًا! وقد طُليت البيوت باللون الأبيض.
ويتوسط قلب المدينة نصب تذكاري ذهبي يبلغ ارتفاعه 43 متراً يمثل الرئيس قربان قولي على صهوة حصان فوق صخرة، ويوجد ملعب للفريق داخل المدينة التي تضم شريحة محددة من السكان منتقاة بعناية شديدة.
ومن القوانين الغريبة في المدينة، منع السيارات التي تعمل على الوقود من السير في شوارعها، حيث تعمل تمامًا على الكهرباء، وكذلك منع إجراء أي تغيير يُغير من شكل البيت الخارجي، سواء تركيب جهاز تكييف أو ستائر مغايرة عن السائد!
المدينة تُعد من أكثر المدن هدوءًا ومثالية في العالم أجمع، إذ فرضت صرامة النظام تطبيق السكان للقوانين بحذافيرها ودون أي خروج عن النص!