"ممنوع من حمل العلم البريطاني".. نجم الدوري الإنجليزي المثير للجدل يعود إلى الواجهة بعد منشورات صادمة!

وفي نهاية الجلسة، وجّه القاضي تحذيرًا شديدًا لبارتون بسبب ارتدائه وشاحًا يحمل علم بريطانيا أثناء مثوله في القفص، واصفًا ذلك بأنه "استعراض غير مقبول"، وأمر فريق دفاعه بعدم السماح له بارتداء هذا الوشاح خلال جلسة النطق بالحكم المقررة في 8 ديسمبر المقبل.

كما ذكّره القاضي بشروط إطلاق سراحه المؤقت، والتي تحظر عليه ذكر أسماء الضحايا الثلاثة أو التعليق عليهم بأي شكل حتى موعد الجلسة المقبلة.

يُذكر أن جوي بارتون، الذي لعب سابقًا لأندية مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وكوينز بارك رينجرز، عُرف طوال مسيرته بتصرفاته المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب. وبعد اعتزاله، اتجه إلى التدريب والتعليق الرياضي، لكنه دخل في صراعات متكررة مع إعلاميين ورياضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الإدانة لتضيف فصلًا جديدًا إلى سلسلة أزمات بارتون، الذي يواجه الآن احتمال فرض عقوبة مالية كبيرة أو حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، اعتمادًا على قرار المحكمة الشهر المقبل.

القضاء البريطاني أكد في حيثياته على ضرورة احترام حدود حرية التعبير في الفضاء الإلكتروني، خصوصًا عندما تتحول الكلمات إلى أدوات للاعتداء المعنوي أو الإهانة العلنية.