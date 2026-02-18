ملياردير أمريكي يستثمر في أسهم مانشستر يونايتد، لكن الاستحواذ الكامل غير مرجح

على الرغم من هذا الاستثمار، لا يُعتقد أن كوبرمان يخطط للاستحواذ على حصة مهيمنة في مانشستر يونايتد، على الرغم من أن صافي ثروته تزيد عن 3.6 مليار دولار (2.67 مليار جنيه إسترليني). لا تتطابق أسهم الفئة أ مع حقوق التصويت لأسهم الفئة ب، التي تحمل 10 أصوات لكل سهم مقارنة بصوت واحد فقط للفئة أ.

بشكل عام، لا تزال عائلة غلايزر تمتلك أغلبية الأصوات بنحو 67٪ من النادي، بينما يمتلك راتكليف حوالي 28٪. لا تزال عائلة غلايزر مسؤولة عن الجوانب المؤسسية والتجارية للنادي، بينما يتحكم راتكليف وشركة INEOS في العمليات الكروية.

شهد أولد ترافورد الكثير من التغييرات في الآونة الأخيرة، لكن قطاعات كبيرة من المشجعين لا تزال غير مقتنعة بعائلة غلايزر، وقد اندلعت احتجاجات ضد العائلة في أوائل فبراير. كشفت مجموعة 1958 عن خطط لتنظيم مظاهرة قبل مباراة فولهام، قائلة إن النادي أصبح "أضحوكة" وإن راتكليف "متواطئ" في هذا التدهور.