خدعة الهداف.. من هو الملك الحقيقي لليجا؟ حينما يصفع "قرش" برشلونة وجه نجوم مدريد ومبابي!

سامحني يا رب على هذه المقارنة التي قد تبدو ظالمة للوهلة الأولى، ولكن الحقائق تفرض نفسها بقوة لا يمكن تجاهلها.

بينما كان فيران توريس يحتفل بالأمس خارج دياره بتسجيل هاتريك تاريخي، مستفيدًا من منظومة هانزي فليك التي تعمل كالساعة السويسرية لتخدمه وتضعه أمام المرمى والمرمى خالٍ، كان كيليان مبابي اليوم يغرق في بحر من العزلة والفوضى التكتيكية أمام سيلتا فيجو.

لغة الأرقام هنا قاسية جداً فقد وصل فيران توريس إلى أحد عشر هدفاً جميعها جاءت من اللعب المفتوح ودون الحاجة لكرات ثابتة، بينما يتربع مبابي على صدارة الهدافين بستة عشر هدفاً، ربعها أي أربعة أهداف كاملة جاءت من علامة الجزاء.

هذا التقارب المرعب في المعدل التهديفي الفعلي من اللعب المفتوح بين لاعب كان مادة للسخرية في فترات سابقة وبين النجم الأول لمشروع الجلاكتيكوس الجديد، ليس إدانة للفرنسي بقدر ما هو وثيقة إدانة دامغة للمنظومة المدريدية التي تتركه وحيداً يصارع الطواحين، بينما حولت منظومة برشلونة توريس إلى سفاح لا يرحم أمام الشباك.