حضور قمة ريال مدريد وبيع ميلان .. 4 مرات كرة القدم ظهرت في "ملفات إبستين"

ملفات جيفري إبستين، العالم بأكمله يتحدث عن الوثائق التي تكشف عنها تباعًا وزارة العدل الأمريكية في الأيام الماضية، والتي كشفت المزيد من الأسرار عن رجل الأعمال الأمريكي المشبوه الذي انتحر في السجن ب2019 بعد اتهامات له بتجارة البشر، الاغتضاب، والاعتداء الجنسي.

وكشفت الملفات تباعًا عن صلات وعلاقات بين إبستين والعديد من الشخصيات الشهيرة حول العالم، من رؤساء ورجال دولة وأعمال وغيرهم من أصحاب النفوذ، وفي الدفعة الأخيرة، بدأت أسماء من عالم كرة القدم تظهر أيضًا في تلك الملفات، وإن كان وجب التوضيح أن ظهورهم لا يعني ارتباطهم بالجرائم المُدان بها إبستين.