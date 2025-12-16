Lionel Messi World Cup Finalissima trophyGetty
أحمد مجدي

ملعب لوسيل يستعدّ للتاريخ.. الأرجنتين توافق على موعد مباراة الفينالسيما ضد إسبانيا!

الأرجنتين توافق على لعب مباراة الفيناليسيما ضد إسبانيا على ملعب لوسيل شهر مارس المقبل

أسدل الستار أخيرًا على حالة الجدل والغموض التي أحاطت بمصير مباراة الفيناليسيما المرتقبة، بعد أن منح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موافقته النهائية على خوض المواجهة أمام منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، ليتم بذلك فتح الطريق أمام الإعلان الرسمي عن الحدث الكروي العالمي خلال الأوقات المقبلة، كما كان يأمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة آس، أن الإعلان عن إقامة المباراة بات مسألة وقت فقط، بعدما أزيلت آخر العقبات التي عطّلت اعتماد الموعد بشكل رسمي. فيما أوضح الصحفي الأرجنتيني الشهير جاستون إيدول أن الاتحاد الأرجنتيني حسم موقفه بشكل نهائي، ليتم الاتفاق على جميع التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالحدث.

    متى وأين تقام مباراة الفيناليسيما بين الأرجنتين وإسبانيا؟

    ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيناليسيما بين منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا وحامل لقب كأس العالم، ومنتخب إسبانيا بطل يورو أوروبا، يوم 27 مارس المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وتحديدًا على ملعب لوسيل الشهير، الذي احتضن المباراة النهائية لكأس العالم 2022، في مشهد يعيد للأذهان واحدة من أعظم ليالي كرة القدم في التاريخ الحديث.

    وكانت جميع الأطراف المنظمة للمباراة، وهي الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF)، والاتحاد الأوروبي (UEFA)، واتحاد أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، قد أبدت موافقتها منذ فترة على إقامة اللقاء، باستثناء الاتحاد الأرجنتيني الذي تسبب تردده في تأجيل الإعلان الرسمي. هذا التردد فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول مستقبل المباراة، خاصة في ظل ازدحام الأجندة الدولية لمنتخب “التانجو”.

  • لماذا تأخرت الأرجنتين في الموافقة على خوض مباراة الفيناليسيما؟

    وترجع أسباب التأخير، بحسب تقارير صحفية أرجنتينية وإسبانية، إلى خلافات داخلية داخل الاتحاد الأرجنتيني، إضافة إلى تحقيقات قضائية كانت تُجرى داخل أروقة الاتحاد، فضلًا عن وجود ما وُصف بـ”التباين في الرؤى” بين الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني وبعض أعضاء الإدارة، وهو ما جعل اتخاذ القرار النهائي أكثر تعقيدًا في توقيت بالغ الحساسية.

    وتزامنت هذه الأزمات مع ضغط كبير على الاتحاد الأرجنتيني، نظرًا لرغبة الجماهير العالمية في مشاهدة مواجهة تاريخية تجمع بين بطل العالم وبطل أوروبا، خاصة بعد الأداء اللافت لكلا المنتخبين في البطولات الأخيرة، وما يضمانه من نجوم الصف الأول عالميًا.

    قطر على موعد مع التاريخ مجددًا

    من جهتها، تسعى دولة قطر لاستثمار هذا الحدث الكروي الضخم، تزامنًا مع احتفالاتها بـاليوم الوطني الذي يُصادف 18 ديسمبر، حيث تخطط للإعلان عن المباراة بشكل احتفالي كبير، يرسخ مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية، بعد النجاح التنظيمي اللافت لمونديال 2022.

    ولن تقتصر الاستفادة من فترة التوقف الدولي في مارس على مباراة الفيناليسيما فقط، إذ كشفت التقارير أن منتخبي إسبانيا والأرجنتين سيخوضان مباراتين وديتين إضافيتين في الدوحة خلال نفس المعسكر الدولي. وسيواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره القطري، بينما يلتقي منتخب إسبانيا بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي مع منتخب مصر في مباراة ودية منتظرة.

    ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المباراتين الوديتين بالتزامن مع الكشف عن تفاصيل مباراة الفيناليسيما، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة فنية وتسويقية لجميع الأطراف المشاركة.

  • مدرستان كرويتان

    وتحمل مباراة الفيناليسيما أهمية خاصة، كونها تجمع بين مدرستين كرويتين مختلفتين، وتمنح المنتخب الإسباني فرصة ذهبية لقياس مستواه الحقيقي أمام بطل العالم، في حين تسعى الأرجنتين إلى تأكيد هيمنتها العالمية بعد تتويجها الأخير، وإضافة لقب شرفي جديد إلى خزائنها.

    وبين الترقب الجماهيري، والطموحات الفنية، والبعد الرمزي للمواجهة، تترقب الأوساط الكروية العالمية الإعلان الرسمي عن المباراة، التي يُتوقع أن تحظى بمتابعة إعلامية وجماهيرية ضخمة، وتعيد الفيناليسيما إلى الواجهة كحدث استثنائي يجمع نخبة كرة القدم العالمية في مواجهة واحدة.

