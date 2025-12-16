ملعب لوسيل يستعدّ للتاريخ.. الأرجنتين توافق على موعد مباراة الفينالسيما ضد إسبانيا!

أسدل الستار أخيرًا على حالة الجدل والغموض التي أحاطت بمصير مباراة الفيناليسيما المرتقبة، بعد أن منح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم موافقته النهائية على خوض المواجهة أمام منتخب إسبانيا، بطل أوروبا، ليتم بذلك فتح الطريق أمام الإعلان الرسمي عن الحدث الكروي العالمي خلال الأوقات المقبلة، كما كان يأمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأكدت صحيفة آس، أن الإعلان عن إقامة المباراة بات مسألة وقت فقط، بعدما أزيلت آخر العقبات التي عطّلت اعتماد الموعد بشكل رسمي. فيما أوضح الصحفي الأرجنتيني الشهير جاستون إيدول أن الاتحاد الأرجنتيني حسم موقفه بشكل نهائي، ليتم الاتفاق على جميع التفاصيل التنظيمية المتعلقة بالحدث.