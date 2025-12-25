بدأت بملاهي الوادي ووصلت إلى ديزني لاند كرة القدم .. "كريسماس ريال مدريد" ليس بدعة بل هو عصر المال!

في عصر يحكمه المال؛ بدأت الأندية العالمية العملاقة تبتكر بعض الأفكار، في محاولة لزيادة مداخيلها.

هذا ما فعله العملاق الإسباني ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز؛ الذي وجد في أعياد الميلاد "الكريسماس"، فرصة ذهبية لاستغلال ملعب "سانتياجو برنابيو".

وخلال أعياد الميلاد تكون "الملاهي"، وجهة رئيسية للأُسَر والأطفال؛ من أجل الترفيه عن أنفسهم، والخروج من ضغوط الحياة اليومية.

وهُنا.. قرر بيريز أن يحوّل ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو"، إلى مدينة ملاهي مصغرة؛ تستقبل الأُسَر والأطفال، خلال إجازة أعياد الميلاد "الكريسماس".

لكن المثير في الأمر أيضًا، أن فكرة العملاق الإسباني التي قد تبدو أنها جديدة للبعض؛ طبقتها بعض الأندية سابقًا، ولأسباب مختلفة - أبرزها مالية بالطبع -.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز الأمثلة على الملاعب التي تم استغلالها، في عمليات الترفيه..