بدأت بملاهي الوادي ووصلت إلى ديزني لاند كرة القدم .. "كريسماس ريال مدريد" ليس بدعة بل هو عصر المال!

هكذا تتحوّل ملاعب العالم إلى وسيلة للترفيه..

في عصر يحكمه المال؛ بدأت الأندية العالمية العملاقة تبتكر بعض الأفكار، في محاولة لزيادة مداخيلها.

هذا ما فعله العملاق الإسباني ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز؛ الذي وجد في أعياد الميلاد "الكريسماس"، فرصة ذهبية لاستغلال ملعب "سانتياجو برنابيو".

وخلال أعياد الميلاد تكون "الملاهي"، وجهة رئيسية للأُسَر والأطفال؛ من أجل الترفيه عن أنفسهم، والخروج من ضغوط الحياة اليومية. 

وهُنا.. قرر بيريز أن يحوّل ملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو"، إلى مدينة ملاهي مصغرة؛ تستقبل الأُسَر والأطفال، خلال إجازة أعياد الميلاد "الكريسماس".

لكن المثير في الأمر أيضًا، أن فكرة العملاق الإسباني التي قد تبدو أنها جديدة للبعض؛ طبقتها بعض الأندية سابقًا، ولأسباب مختلفة - أبرزها مالية بالطبع -.

ونستعرض في السطور القادمة؛ أبرز الأمثلة على الملاعب التي تم استغلالها، في عمليات الترفيه..

    "ذا فالي".. عندما أنقذت "ملاهي الوادي" نادي تشارلتون أتلتيك

    أشهر الأمثلة التي يُمكن الوقوف أمامها؛ هي ملعب "ذا فالي"، الخاص بنادي تشارلتون أثلتيك الإنجليزي.

    تشارلتون أثلتيك قرر في عام 1919، أن يقوم ببناء ملعب خاص به؛ إلا أن الأزمة المالية التي كان يُعاني منها النادي، جعلته يجد صعوبة كبيرة في تنفيذ ذلك.

    هُنا.. قام عشاق هذا النادي الإنجليزي بـ"التطوع"؛ من أجل بناء الملعب، بدلًا من استئجار شركات خاصة بأموال ضخمة.

    وبالفعل.. قام المتطوعون بحفر الأرض وبناء المدرجات الترابية؛ لذلك تم إطلاق اسم "ذا فالي" أو الوادي، على هذا الملعب.

    وتوقف دور الجمهور عند هذا الحد؛ حيث كان من المُخطط أن يستكمل النادي بنفسه، تكاليف المدرجات الأسمنتية.

    إلا أنه مرة أخرى واجه النادي صعوبات مالية، في فترة العشرينيات والثلاثينيات؛ الأمر الذي دفع إدارة تشارلتون أثلتيك، لابتكار حل جديد.

    هذا الحل تمثّل في استغلال المساحات الشاسعة خلف المرمى، وداخل أسوار الملعب؛ لإقامة ملاهي شعبية، وذلك في الفترة بين المباريات.

    ملعب براجا البلدي.. وجهة سياحية للتنزه والتسلق وسط الطبيعة

    يُعتبر ملعب "Braga Municipal Stadium"، الخاص بنادي سبورتنج براجا البرتغالي؛ بمثابة وجهة ترفيهية، سواء لأهالي المنطقة أو السياح من الخارج.

    هذا الملعب لم يتم بناؤه فوق أرض مسطحة؛ بل تم نحته داخل محجر صخري قديم، على منحدر جبل "مونتي كاسترو".

    واستلهم المهندس المعماري إدواردو سوتو دي مورا، تصميم هذا الملعب؛ من الجسور المعلقة لحضارة الإنكا، في دولة بيرو.

    وبسبب طبيعته الخلابة.. تحوّل المحيط المباشر للملعب، ومنطقة خلف المرمى - التي هي عبارة عن جبل صخري -؛ إلى وجهة سياحية ترفيهية، يقصدها الكثيرون للتنزه والتسلق.

    كما يأتي الكثير من السياح إلى ملعب سبورتنج براجا؛ من أجل الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

    ستامفورد بريدج.. ساحة لـ"السيرك العالمي" والألعاب البهلوانية

    ملعب "ستامفورد بريدج"، الخاص بالعملاق الإنجليزي تشيلسي؛ كان يُطلق عليه قديمًا "ساحة الألعاب الرياضية"، نظرًا للعروض الترفيهية الكثيرة التي احتضنها.

    وفي بداياته.. لم يكن الملعب مخصصًا لكرة القدم فقط؛ بل كان يضم مضمارًا ضخمًا تُقام عليه عروض ترفيهية، تشبه المهرجانات.

    كما استضاف الملعب عروضًا عديدة لـ"السيرك العالمي"؛ إلى جانب أن أرضيته كانت تتحوّل إلى مسرح ضخم، يضم خيولًا وألعابًا بهلوانية، لجذب الجمهور من كل مكان.

    وكتب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم مجده على ملعب "ستامفورد بريدج"؛ حيث أصبح أحد أهم أسلحته على الإطلاق، لحصد الألقاب المحلية والخارجية.

    ويعتبر تشيلسي النادي الوحيد؛ الذي توّج بجميع الألقاب الأوروبية التي شارك فيها، بما في ذلك "دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي، كأس الكؤوس الأوروبية (المُلغاة) وكأس السوبر الأوروبي".

    ملعب توتنهام.. "ديزني لاند كرة القدم" في العاصمة الإنجليزية

    يُعد ملعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الجديد، والذي تم افتتاحه في عام 2019؛ "المعيار الذهبي" حاليًا، لما يُمكن أن يكون عليه أي استاد كـ"مجمع ترفيهي متكامل".

    توتنهام لم يقم ببناء ملعب فقط؛ بل أسس وجهة سياحية تعمل طوال العام، بدرجة جعلت الكثيرين يطلقون عليه اسم "ديزني لاند كرة القدم".

    وعندما تم بناء ملعب توتنهام؛ أُضيف ما يُمكن اعتباره "منطقة للتسلق" فوق سقف الاستاد، إلى جانب ممشى على حافة زجاجية.

    كذلك.. أُفتتِح في عام 2024؛ أول مضمار سباق سيارات كهربائي، تحت المدرج الجنوبي للملعب.

    مضمار سباق السيارات الكهربائية التي تم بناؤه، تحت المدرج الجنوبي لملعب نادي توتنهام هوتسبير؛ كان بالتعاون مع "فورمولا 1".

    ملاعب شهيرة أخرى تتحوّل إلى وسيلة لـ"الترفيه" والعروض الخاصة

    هُناك ملعبان أيضًا يُمكن الوقوف عندهما؛ يتم استغلالهما لـ"الترفيه"، مثلما فعل العملاق الإسباني ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو".

    نحن نقصد هُنا ملعب "ويمبلي" في إنجلترا، و"استاد دو فرانس" في فرنسا؛ واللذين استضافا الكثير من الأحداث الكروية الكبيرة.

    إلا أنه بالرغم من ذلك؛ هذان الملعبان يتبعان نموذج "الاستادات متعددة الاستخدامات"، خلال فترات الصيف أو توقف المسابقات الكروية.

    ويتم تحويل أرضية الملعب وقتها؛ إلى حلبات لسباق السيارات، إلى جانب استضافة مهرجانات ترفيهية ضخمة.

    المهرجانات الترفيهية سالفة الذكر؛ تضم ألعابًا هوائية، بالإضافة إلى مناطق خاصة للمشجعين.

    كلمة أخيرة.. ملاعب أخرى تسير في نفس الاتجاه من أجل المال

    وبالطبع ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا أمثلة قليلة فقط؛ على كيفية تحويل الملاعب إلى مدن ترفيهية متكاملة، مثلما فعل العملاق الإسباني ريال مدريد.

    لكن يبقى هُناك العديد من الأمثلة الأخرى؛ مثل: ملعب "مرسيدس بنز" في الولايات المتحدة الأمريكية، وملعب "هيبودروم" في العاصمة الإسبانية مدريد.

    كما أن هُناك ملاعب حديثة، قد تسير على نفس النهج؛ مثل "سبوتيفاي كامب نو"، الخاص بالعملاق الإسباني برشلونة.

    "سبوتيفاي كامب نو" بعد أن يكتمل بناؤه، سيضم ممشى في سقف الملعب؛ يُمكن من خلاله رؤية مدينة برشلونة من الأعلى، وبشكلٍ جذاب للغاية.

    وكما ذكرنا.. الهدف من كل هذه الأمور "الترفيهية" في الملاعب؛ هي زيادة مداخيل الأندية والاتحادات المحلية، في عصر يحكمه المال.

