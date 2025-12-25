بين منشآت جديدة لامعة وحضور جماهيري باهت، انطلقت كأس أمم إفريقيا 2025 تحت مشهد متناقض يثير التساؤلات. وللتعامل مع هذا الواقع المقلق، لجأ المنظمون المغاربة، بدعم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، إلى قرار مثير للجدل لم يترك أحدًا غير مبالٍ.
"كأس أمم إفريقيا للشعب" .. المدرجات الخالية تُجبر "كاف" على قرار استثنائي في المغرب
ملاعب حديثة، لكن الجمهور غائب
من الناحية التنظيمية، يُقدِّم المغرب صورة شبه مثالية في استضافة البطولة. فالملاعب، سواء المُجدَّدة أو التي شُيّدت خصيصًا لهذا الحدث، جاءت مجهزة بأحدث التقنيات، مع أرضيات ممتازة ومرافق متطورة تجعلها نموذجًا يُحتذى به في القارة. وحتى الأحوال الجوية المتقلبة، التي تميزت بأمطار غزيرة ومتكررة، تبقى خارج نطاق سيطرة المنظمين.
لكن خلف هذا الإطار المشرق، برزت مشكلة أكثر إزعاجًا منذ الأيام الأولى للمنافسات: مدرجات شبه خالية في المباريات التي لا يكون فيها أسود الأطلس طرفًا.
الأمر أثار دهشة المتابعين، خصوصًا أن بعض هذه اللقاءات أُعلن رسميًا أنها بيعت بالكامل، ما خلق تناقضًا غامضًا بين الأرقام الرسمية والمشهد في الواقع، وأثار حيرة الجماهير وانتقادات المراقبين الذين تساءلوا عن السبب الحقيقي وراء هذا الغياب الجماهيري غير المسبوق.
قرار جذري من الاتحاد الإفريقي
في مواجهة هذا الوضع، اتخذت اللجنة المنظمة المغربية، وبموافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، قرارًا استثنائيًا. فقد أصبح دخول الملاعب مجانًا ممكنًا تقريبًا بعد مرور عشرين دقيقة على انطلاق بعض المباريات. الهدف واضح ولا يُخفى: ملء المدرجات بصريًا وتجنب مشهد الملاعب الفارغة الذي يتم تداوله في أنحاء القارة.
لكن هذه السياسة لم تخلُ من أحداث جانبية غير متوقعة، لا سيما خلال مباراة الجزائر ضد السودان في الجولة الأولى من المجموعة E يوم الأربعاء. فزيادة الحضور المفاجئة، وصعوبة السيطرة عليها، وضعت أجهزة الأمن تحت ضغط كبير.
أغادير .. رمز للتعبئة التدريجية
يوم الأربعاء مساءً، في ملعب أغادير الكبير، كانت المشهد مثالاً واضحاً على هذه الاستراتيجية. قبل انطلاق مباراة الكاميرون والجابون، بدت المقاعد الـ 45 ألف شاغرة إلى حد كبير أثناء الإحماء. ثم، على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة على المدينة الساحلية، امتلأت المدرجات تدريجياً خلال الشوط الأول. ونتيجة لذلك، بلغ عدد المتفرجين 35000 متفرج في نهاية المباراة، وفقاً لتقديرات أحد صحفيي وكالة فرانس برس.
وكان نفس السيناريو قد تكرر قبل يومين خلال فوز مصر على زيمبابوي (2-1). فقد رددت الأناشيد الوطنية أمام حوالي ألف شخص فقط، قبل أن تظهر على شاشات الملعب أرقام رسمية تبلغ 28199 متفرجًا، مما تسبب في بعض الأماكن في حركات جماهيرية صعبة السيطرة عليها.
"كأس الأمم الإفريقية للشعب"، شعار كاشف
وشهدت مباريات أخرى، مثل مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين أو تونس وأوغندا، سيرًا مشابهًا. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشر العديد من المشاهدين هذه المشاهد تحت شعار "كأس الأمم الإفريقية للشعب"، وهو رمز لمسابقة يرغب الكثيرون في أن تكون أكثر سهولة.
ومع ذلك، فإن مباريات المغرب، التي تم بيع جميع تذاكرها، استثنيت من هذا الإجراء الاستثنائي.
بين الطموحات الرياضية والصورة العالمية
لا يستطيع الجميع الاستفادة من هذا الانفتاح المتأخر. عبد الله بولمان، أستاذ اللغة العربية المغربية البالغ من العمر 37 عامًا، يشهد على ذلك بعد أن حاول حضور مباراة الجزائر والسودان في الرباط: "انتظرت، لكن كان هناك الكثير من الناس... وكانت السماء تمطر، لذا غادرت"، حسبما نقلت عنه قناة RMC Sport.
تشكل مبيعات التذاكر وملء الملاعب تحديًا رئيسيًا للمغرب. يهدف البلد إلى تحقيق هدفين: رفع كأس طال انتظاره خمسين عامًا وتنظيم البطولة بنجاح قبل كأس العالم 2030، التي سيشارك في تنظيمها مع إسبانيا والبرتغال.