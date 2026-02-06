Getty Images Sport
فيديو | مكيدة من أداما تراوري.. مواجهة جديدة مع كوكوريلا في برنامج تلفزيوني بعد مشاجرة الملعب!
صدام كوكوريلا وأداما
تواجه كوكوريلا وأداما وجهاً لوجه خلال آخر ديربي لندني بين البلوز والهامرز، حيث تفوق أداما بعد أن ألقى بالظهير الأيسر أرضاً. أدى ذلك إلى شجار حاول فيه جواو بيدرو الدفاع عن زميله، بعد أن سجل إنزو فرنانديز هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة المثيرة التي شهدت خمسة أهداف. ومع ذلك، تم وضع الثنائي معاً في لقاء محرج على التلفزيون الإسباني.
في حديثه إلى برنامج 3 Cat Fanzone، اعترف كوكوريلا أنه استفز أداما. وقال: "جواو بيدرو أنقذ حياتي، بصراحة، لو كنت جواو، لركضت إلى الوراء.
"كان ذلك قرب نهاية المباراة. تدخلت قليلاً، وتشاجرنا، وفي لحظة ما وقفت ورأيت أنني قريب جداً منه.
"لذلك فكرت، سأخرج رأسي قليلاً وأرى ما إذا كان بإمكاني إثارة الأمور، ثم أمسك بي، وجذبني إلى الأسفل، واندلعت مشاجرة حقيقية، هذه الأمور تحدث، ولا أرى فيها أي مشكلة، ومع ذلك، إذا صادفته في الشارع، سأتردد في إلقاء التحية عليه بعد هذا الحادث".
لقاء محرج
بعد أن كشف كوكوريلا أنه لن يحيي أداما في الشارع، اضطر إلى الابتسام والتصفيق عندما ظهر نجم الهامرز القوي من وراء الكواليس.
قال أداما: "كان ذلك مجرد انفعال لحظة خلال المباراة، لا أكثر، لقد قابلت مارك شخصيًا، وأعرف أنه شخص طيب - لا يوجد شيء شخصي، كل شيء يبقى على أرض الملعب".
ثم أطلق كوكوريلا نكتة، مضيفًا: "الآن أنا هادئ لأن هناك شاشة بيننا".
تحدث مدرب وست هام نونو إسبيريتو سانتو بعد المباراة قائلاً: "من المحبط والمحزن أن هذه المباراة قد ضاعت منا، الفكرة هي أن نحافظ على نفس الأسلوب الذي لعبنا به في الشوط الأول. كان تشيلسي سيتفاعل، لكننا لم ندافع. تسببت العرضيات في الكثير من المشاكل لنا.
"علينا أن نرد. هذا الأسبوع، يتعلق الأمر بالرد والعودة إلى المباراة والمضي قدمًا. بدأنا الشوط الثاني ونحن مسيطرون. بعد رد تشيلسي، لم نتمكن من السيطرة".
رد فعل كوكوريلا
في تصريحاته بعد المباراة، أبدى كوكوريلا تفاؤله بأداء فريقه على الرغم من مشاجرته مع أداما.
وقال: "تحدثنا في الشوط الأول. في النهاية، الأمر يتعلق بعقليتنا والرغبة التي أظهرناها في الشوط الثاني. نحن سعداء للغاية.
قال ليام روسينيور إن الأمر يتعلق بنا. إذا ضغطنا، وسعينا للحصول على الكرة، ولعبنا بثقة، فسنحصل على فرص للفوز.
لدينا لاعبون جيدون جدًا وفريق جيد جدًا، منذ بداية الشوط الثاني أظهرنا الكثير من الطاقة والرغبة. إذا لعبنا بهذه الطاقة، سنتمكن من الفوز في الكثير من المباريات".
وأضاف جواو بيدرو، الذي ساعده: "أحيانًا يمكن أن يحدث هذا، لكن لدينا فريق قوي. أظهرنا أننا قادرون على القيام بذلك، والآن يجب أن نتطلع إلى الأمام ونواصل.
"كنا نعرف قوتنا. إنه يوم خاص آخر. هذا الفريق شاب جدًا، لكن الجميع يثقون ببعضهم البعض - هذه هي قوتنا. يمكننا أن نتحسن كثيرًا، لكن هذه المباراة مهمة لإظهار مدى قوتنا للجماهير".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه تشيلسي فريق وولفرهامبتون هذا الأسبوع، حيث يسعى إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه الأسبوع الماضي على فريق وست هام. ويحتل البلوز حالياً المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع قبل مباريات هذا الأسبوع.
