تم إعفاء فرانك من مهامه كمدرب رئيسي لفريق توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر بعد هزيمة الفريق 2-1 على أرضه أمام نيوكاسل. تركت هذه النتيجة الفريق الشمالي اللندني بفارق خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط بعد سلسلة من انتصارين فقط من أصل 17 مباراة.

ومنذ ذلك الحين، تقلص الفارق مع الفرق الثلاثة الأخيرة إلى أربع نقاط بعد تعادل وست هام 0-0 مع بورنموث يوم السبت الماضي وهزيمة توتنهام 4-1 في ديربي شمال لندن على يد منافسه وأسد الدوري الإنجليزي الممتاز أرسنال في اليوم التالي.

أشرف إيغور تودور على الهزيمة أمام الغانرز بعد أن تولى مقاليد الأمور في توتنهام بشكل مؤقت الأسبوع الماضي، حيث وقع الكرواتي عقدًا لمدة خمسة أشهر في العاصمة. والآن، من المتوقع أن يتولى بوكيتينو مقاليد الأمور في توتنهام للمرة الثانية.

وكشف الأرجنتيني أنه "منفتح على كل الاحتمالات" بمجرد انتهاء كأس العالم هذا الصيف.