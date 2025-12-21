"تعنت وعنجهية وتقليل من شأنه" .. انتقادات حادة لكواليس مفاوضات الهلال مع عبدالله الحمدان

المهاجم صاحب الـ26 عامًا مرتبط بعقد مع القلعة الزرقاء ينتهي بنهاية يونيو 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة بعد أيام قليلة (في يناير المقبل)، وهو ما يتيح له الرحيل مجانًا في صيف 2026 حال التوقيع لأي نادٍ في الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن التقارير الصحفية تتحدث عن اعتراض الحمدان على المقابل المادي المعروض من مسؤولي الهلال عليه، مطالبًا بزيادة قيمته وإلا سيبحث عن فرصة خارج الهلال.

ومع طول مدة المفاوضات، زعم بعض المصادر – غير موثوقة – أنه بعد موافقة الحمدان على عرض قديم قدمه له الهلال من الناحية المالية، طلب فقط مدة أطول للتعاقد، لكن هنا قرر الإدارة تقليل مدة العقد مع تخفيض المقابل المادي في الوقت ذاته.