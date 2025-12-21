إن كان الهلال مشغولًا بملف تجديد عقد لاعب وسطه البرتغالي روبن نيفيش من بين نجومه الأجانب، فيتصدر ملف المهاجم عبدالله الحمدان قضايا اللاعبين المحليين في النادي، وسط شد وجذب خلف الكواليس.
"تعنت وعنجهية وتقليل من شأنه" .. انتقادات حادة لكواليس مفاوضات الهلال مع عبدالله الحمدان
ما القصة؟
المهاجم صاحب الـ26 عامًا مرتبط بعقد مع القلعة الزرقاء ينتهي بنهاية يونيو 2026، ما يعني دخوله الفترة الحرة بعد أيام قليلة (في يناير المقبل)، وهو ما يتيح له الرحيل مجانًا في صيف 2026 حال التوقيع لأي نادٍ في الميركاتو الشتوي المقبل.
لكن التقارير الصحفية تتحدث عن اعتراض الحمدان على المقابل المادي المعروض من مسؤولي الهلال عليه، مطالبًا بزيادة قيمته وإلا سيبحث عن فرصة خارج الهلال.
ومع طول مدة المفاوضات، زعم بعض المصادر – غير موثوقة – أنه بعد موافقة الحمدان على عرض قديم قدمه له الهلال من الناحية المالية، طلب فقط مدة أطول للتعاقد، لكن هنا قرر الإدارة تقليل مدة العقد مع تخفيض المقابل المادي في الوقت ذاته.
انتقادات حادة للهلال
التفصيلة الأخيرة هذه تحديدًا هي ما دفعت الإعلامي الرياضي عبدالكريم الجاسر على انتقاد تعامل شركة الهلال مع عبدالله الحمدان، متهمًا إياها بـ"العنجهية"، مؤكدًا أن ما يطلبه اللاعب حق مكفول له.
وكتب الجاسم عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "التعامل مع اللاعبين بعنجهية أحد أسباب فقدان اللاعبين والتفريط فيهم، فاللاعب أي لاعب حريص على مستقبله ومن حقه يفاوض بما يراه مفيدًا له سواء قبل النادي بذلك أم لا فهي تسمى مفاوضات".
وأضاف: "اما التعنت والتعامل معهم بفوقية والتقليل من شأنهم فهذا عدم فهم للاحتراف وعودة لنظام الهواية الذي لم يعد له وجود!!".
"الأندية مجبورة تدفع"
اتفق الإعلامي الرياضي عيسى الروقي مع عبدالكريم الجاسر، مؤكدًا أن ندرة المواهب في السعودية ترفع من القيمة السوقية للاعبين الأقل إمكانات.
وأوضح الروقي: "النقطة الأهم هي أن قيمة اللاعب السوقية يحددها ندرة المواهب، فاليوم اللاعب العادي يصير مهم جدًا لأن ما فيه مواهب كبيرة. الأندية مجبورة تدفع مبالغ عالية للاعب العادي لعدم وجود لاعبين أفضل منه".
جديد ملف عبدالله الحمدان
أما آخر مستجدات مفاوضات الهلال مع عبدالله الحمدان لتجديد عقده، فقد كشفتها شبكة قنوات "ثمانية" معلنة ظهور نادٍ جديد في السباق..
شبكة "ثمانية" أشارت إلى أن هناك النصر يزاحم الهلال في ملف تجديد عقد لاعبه، حيث يريد البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، جمع الشمل معه من جديد.
في المقابل، أبدى أحد أندية الشركات في دوري يلو للدرجة الأولى – لم تكشف عنه "ثمانية" – اهتمامه بضم الحمدان، موضحة أنه الأقرب لتلبية مطالب اللاعب المالية ودقائق المشاركة ومدة العقد.
مسيرة عبدالله الحمدان مع الهلال
صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية بنادي الشباب قبل تصعيده للفريق الأول في يناير 2019.
مع الفريق الأول لليث الأبيض، شارك الحمدان في 46 مباراة، وأحرز خمسة أهداف، فيما صنع عشرة آخرين.
لكن في فبراير 2021، نجح الهلال في خطف الحمدان من الشباب، بينما كان أحد نجوم الليث الأبيض إلا أن خطوة الزعيم كانت بمثابة خطوة للوراء للاعب..
لم ينجح عبدالله الحمدان في حجز مكان في التشكيل الأساسي للهلال رغم تعاقد المدربين على الفريق خلال الأربع سنوات الماضية، فيما كانت حصيلته 142 مباراة، و13 هدف وصناعة عشرة آخرين.
الحمدان ليس وحده
عقد الحمدان ليس الصداع الوحيد في رأس إدارة الهلال، إذ يدخل أربعة لاعبين آخرين الفترة الحرة في يناير المقبل، على رأسهم البرتغالي روبن نيفيش، وسط تقارير تتحدث عن اقترابه من العودة للدوري الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر من بوابة مانشستر يونايتد.
كذلك هناك عقد المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لكن بند التمديد لموسم آخر متاح، ما قد يلجأ إليه الهلال.
وبخلاف هؤلاء هناك عقدي الثنائي المحلي عبدالإله المالكي وعبدالله رديف.
موسم الهلال 2025-2026
وبعيدًا عن العقود وبالانتقال لداخل المستطيل الأخضر، فعلى الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.
وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.
قاريًا، يقدم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.
كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.