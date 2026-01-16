مفاجأة عن إصابة مبابي .. أربيلوا : رودريجو لن يلعب أمام ليفانتي وأكاديمية كاستيا هي الأفضل في العالم!

كشف ألفارو أربيلوا المدير الفني المؤقت لريال مدريد، عن مفاجأة سارة لعشاق الفريق، بخصوص جاهزية النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة ليفانتي بالدوري الإسباني.
مبابي يعاني مؤخرًا من إصابة في الركبة، جعلته يغيب عن الفريق بمباراتي ريال بيتيس في الدوري الإسباني وأتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر، قبل العودة للمشاركة أمام برشلونة لمدة 14 دقيقة في المباراة النهائية.
إصابة الفرنسي تفاقمت بسبب تحامله على نفسه ضد برشلونة، ليغيب أمام ألباسيتي في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، وهي المواجهة التي خسرها فريقه 3/2، لتظهر أنباء من صحيفة "ليكيب" حول خروجه من قائمة ليفانتي، ولكن تصريحات أربيلوا تأتي عكس ذلك تمامًا.