مفاجأة | صفقة مجانية مهمة .. الهلال يريد التعاقد مع نجم النصر

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بدأ مسؤولو نادي الهلال، التخطيط للموسم الرياضي القادم 2025-2026؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بكل قوة.

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الهلال الذي ينافس بقوة في الموسم الحالي 2024-2025، على لقبي دوري روشن السعودي والنخبة الآسيوية؛ لن يأخُذ فترة راحة كافية، قبل العام الرياضي الجديد.

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ويشارك الفريق الهلالي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، خلال الصيف القادم؛ وتحديدًا في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.