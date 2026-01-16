مفاجأة غير متوقعة.. جوهرة برشلونة يصدم هانزي فليك ويفسخ عقده بـ"الشرط الجزائي"

شهد العملاق الكتالوني برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الجمعة؛ وذلك بعد ساعات قليلة للغاية من تأهُل الفريق الأول لكرة القدم، إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

برشلونة تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك؛ بعدما حقق الفوز بهدفين مقابل لا شيء على راسينج سانتاندير، مساء أمس الخميس.

فوز العملاق الكتالوني على راسينج، في دور الـ16 من بطولة الكأس؛ جاء بأقدام كل من مهاجمه الإسباني فيران توريس، ومواطنه الجوهرة الشابة لامين يامال.