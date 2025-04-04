مفاجآت أثارت الجدل .. حقيقة تغيير حكم ديربي الهلال والنصر في "الفندق"

ديربي الرياض دائمًا ما يثير الجدل..

ديربي الرياض الكبير بين الهلال والنصر، دائمًا ما يكون مليئًا بالأحداث المثيرة للجدل؛ سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

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ولا يختلف الديربي الذي سيجمع بين الهلال والنصر، بعد ساعاتٍ قليلة للغاية من الآن، عن سابقيه أبدًا؛ من حيث الأحداث المثيرة للجدل.

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ويستضيف الزعيم الهلالي على ملعب "المملكة أرينا"، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة - بتوقيت مكة المكرمة -، نظيره النصراوي، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.