مفاجأة إنجلترا في اليورو؟ كوبي ماينو يواصل موسم الانفجار!

فرصة العمر لكوبي ماينو مع منتخب إنجلترا!

تم مكافأة كوبى ماينو، نجم مانشستر يونايتد الشاب البالغ من العمر 18 عامًا على تألقه الأخير وقرر جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا استدعائه لقائمة الفريق استعدادًا لبطولة يورو 2024.

وقبل كل بطولة دولية كبرى يكون هناك دائمًا ضجة حول قائمة المنتخبات وأبرز اللاعبين مثل الإثارة بسبب مايكل أوين، في نهائيات كأس العالم 1998، وواين روني، في بطولة أمم أوروبا 2004، وفيل فودين، في بطولة أمم أوروبا 2020 وجود بيلينجهام، قبل نهائيات كأس العالم 2022.

وكان كوبي ماينو، هو الاسم الذي تردد بين كل مشجعي إنجلترا قبل بطولة أمم أوروبا 2024، وكانت هناك خيبة أمل بين المشجعين عندما تم استبعاده في البداية من قائمة ساوثجيت، في المباراتين الوديتين القادمتين ضد البرازيل وبلجيكا لكن مدرب منتخب إنجلترا قام بتغيير رأيه وضمه فى النهاية.

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لقد كان ماينو، مميزًا في كل مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد هذا الموسم منذ أن صعد للفريق الأول في نوفمبر الماضي وكان أحد اللاعبين البارزين في فوز الشياطين الحمر المذهل بنتيجة 4-3 على ليفربول في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، واستدعائه للمنتخب الإنجليزي يستحقه عن جدارة، وحان الوقت الآن لكي ينشر سحره دوليًا.