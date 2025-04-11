مفاجأة | "الهلال قدم له هذا الوعد!" .. إدارة فهد بن نافل تجتمع مع سيموني إنزاجي لخلافة جورج جيسوس

هل تتم الصفقة الكبرى؟!..

اتخذ مجلس إدارة نادي الهلال، خطوة مهمة للغاية؛ في خطة "تعويض" جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

جيسوس تولى تدريب الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ قبل أن يعود مجددًا في صيف عام 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي أول مواسم جيسوس بعد العودة في "2023-2024"؛ سيطر الزعيم الهلالي على كافة الألقاب المحلية "دوري روشن للمحترفين، كأس خادم الحرم الشريفين والسوبر السعودي".

لكن.. أداء ونتائج الهلال في الموسم الرياضي الحالي "2024-2025"، تراجعا بشكلٍ ملحوظ للغاية؛ ليبدأ الحديث عن "إقالة" المدرب البرتغالي المخضرم.