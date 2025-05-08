مفاجأة | وكيله يعلنها .. مستقبل محترف النصر متوقف على قرار كريستيانو رونالدو

النصر يعيش أوقاتًا صعبة في الموسم الحالي..

في مفاجأة من العيار الثقيل.. يبدو أن مستقبل أحد نجوم نادي النصر "الأجانب"، أصبح متوقفًا على قرار الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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رونالدو - نفسه - ينتهي عقده مع الفريق النصراوي، في 30 يونيو من العام الحالي؛ وسط أنباء عن اتفاق مبدئي بين الطرفين، من أجل التجديد لمدة موسمين أخريين.

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وانضم الأسطورة البرتغالية إلى صفوف النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023" ولمدة موسمين ونصف؛ وذلك بعد فسخ عقده بـ"التراضي" مع نادي مانشستر يونايتد.