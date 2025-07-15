مفاجأة | السعودية تتدخل لإفساد انتقال إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد .. وهكذا رد نجم ليفربول!

تطورات مثيرة تهدد ريال مدريد.. ولكن!

تحاول المملكة العربية السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات ولجنة الاستقطابات؛ جلب أبرز النجوم العالميين إلى دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة الحالية.

دوري روشن السعودي أصبح محطة لأهم نجوم العالم، تحديدًا منذ عام 2023؛ بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأعقب رونالدو.. قدوم العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر)، رياض محرز (الأهلي) وغيرهم الكثير"، بالإضافة إلى الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي لعب عامًا ونصف مع الهلال قبل الرحيل.