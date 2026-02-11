مفاجآت قائمة الهلال المحلية: حسم المُستبعد بين داروين نونيز وماركوس ليوناردو.. وتحديد "الثنائي الأجنبي" بدوري جوّي للنخبة

حسم الإيطالي سيوني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وذلك بعد الصفقات الشتوية النارية، إلى جانب تحديد الثنائي الأجنبي المُقيد في دوري جوّي للنخبة؛ الذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

Getty/Goal

الهلال حسم مجموعة من الصفقات النارية، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، سواء على المستوى المحلي أو اللاعبين الأجانب؛ على رأسهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، القادم من عملاق جدة الاتحاد.