أحمد فرهود

مفاجآت قائمة الهلال المحلية: حسم المُستبعد بين داروين نونيز وماركوس ليوناردو.. وتحديد "الثنائي الأجنبي" بدوري جوّي للنخبة

هكذا سيكمل الهلال موسمه!..

حسم الإيطالي سيوني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وذلك بعد الصفقات الشتوية النارية، إلى جانب تحديد الثنائي الأجنبي المُقيد في دوري جوّي للنخبة؛ الذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

الهلال حسم مجموعة من الصفقات النارية، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، سواء على المستوى المحلي أو اللاعبين الأجانب؛ على رأسهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، القادم من عملاق جدة الاتحاد.

    استبعاد هذا الثنائي الأجنبي من قائمة الهلال المحلية!

    وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قرر إبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من قائمة الفريق الأول "المحلية".

    الصحيفة أعلنت أن نونيز، سيُشارك مع الزعيم الهلالي، في مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" فقط؛ إلى جانب النجم الإسباني بابلو ماري، قلب دفاع الفريق الأول.

    ماري البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي، وبعقدٍ حتى 30 يونيو 2026.

    انضمام ماركوس ليوناردو للقائمة المحلية.. وتحديد ثنائي الهلال "المواليد"

    واستكمالًا لخبرها.. أعلنت صحيفة "الرياضية" ضم الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ إلى القائمة المحلية، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وبناء على ذلك.. سيكون ليوناردو المحترف الأجنبي الثامن - فوق السن -، في قائمة الهلال المحلية؛ إلى جانب كل من:

    * الحارس المغربي ياسين بونو.

    * المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي.

    * الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز.

    * متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش.

    * متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

    * الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا.

    * قلب الهجوم الفرنسي كريم بنزيما.

    بينما قرر إنزاجي؛ قيد الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه والمدافع التركي يوسف أكتشيشيك، ضمن قائمة المواليد - تحت 21 سنة - للفريق الأول.

    حسم مصير ثنائي الهلال "الأجنبي" في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا

    وأخيرًا.. قيد نادي الهلال، الثنائي الفرنسي سايمون بوابري ومحمد قادر ميتي، في قائمة فريق تحت 21 عامًا؛ والذي يُشارك في مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    وتعاقد الهلال مع بوابري وميتي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ قادمين من صفوف نيوم ورين الفرنسي، على التوالي.

    وحسب اللوائح.. يُحق للأجانب المسجلين في قائمة تحت 21 عامًا؛ المُشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم، في المباريات.

    وحاليًا.. يحتل فريق الهلال تحت 21 عامًا، والذي يقوده الأسطورة محمد الشلهوب، "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري جوّي، برصيد 29 نقطة من 14 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط عن نادي الأخدود، صاحب "الصدارة".

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ويعتمد نظام التأهُل على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

