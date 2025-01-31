مفاجأة | قبل التوقيع .. ماتياس يايسله يمنع عودة "ابن الأهلي" في اللحظات الأخيرة وهذا السبب!

ابن الأهلي كاد أن يعود إلى بيته مجددًا..

لا صوت يعلو داخل النادي الأهلي حاليًا، على الصفقات المرتقبة في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي حسم صفقة شتوية وحيدة - حتى الآن -؛ بالتعاقد مع الظهير الأيسر ماثيو دامس، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن.

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وحسب آخر الأنباء.. ينهي الفريق الأهلاوي في الساعات الأخيرة من الميركاتو، إجراءات التعاقد مع جالينو، جناح أيسر نادي بورتو؛ للتخلص من "صداع" هذا المركز.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الجماهير الأهلاوية أعربت عن عدم رضاها من عمل إدارة النادي، مطالبة بمزيد من الصفقات، وبنوعية لاعبين أعلى جودة.